بازرس کل استان کردستان در جریان سفر به شهرستان قروه و در پی مطالبات مردمی درباره وضعیت خدمات درمانی، به‌صورت سرزده از بیمارستان این شهرستان بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  محمدامین حیدری در این بازدید با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان، از نزدیک در جریان شرایط موجود، نحوه ارائه خدمات درمانی و مشکلات این مرکز قرار گرفت.

در این بازدید، بخش‌های مختلف درمانی بیمارستان از جمله اورژانس، بخش‌های بستری و سایر واحدهای ارائه‌دهنده خدمات درمانی مورد بررسی قرار گرفت. بازرس کل استان همچنین با بیماران و همراهان آنان گفت‌وگو کرد و در جریان میزان رضایتمندی، مشکلات و مطالبات آنان قرار گرفت.

وی در ادامه با پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان بیمارستان دیدار و گفت‌وگو کرد و دغدغه‌ها، کمبودها و مسائل موجود در بخش‌های مختلف این مرکز درمانی را به‌صورت مستقیم مورد بررسی قرار داد.

بازدید از موتورخانه و آشپزخانه بیمارستان نیز از دیگر بخش‌های این برنامه بود که طی آن، وضعیت زیرساخت‌ها، تجهیزات، شرایط نگهداری و نحوه ارائه خدمات پشتیبانی ارزیابی شد.

همچنین آمادگی بیمارستان در اجرای کد ۹۹ و نحوه حضور و عملکرد اعضای تیم‌های مرتبط، از سوی بازرس کل استان مورد بررسی قرار گرفت.

حیدری در ادامه از پروژه بیمارستان جدید قروه که در حال احداث است نیز بازدید کرد و ضمن ارزیابی روند پیشرفت فیزیکی این پروژه، بر رفع موانع موجود و تسریع در تکمیل آن تأکید کرد.

در پایان این بازدید مقرر شد گزارش جامعی از وضعیت بیمارستان قروه، مشکلات، کمبودها، آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده و راهکارهای پیشنهادی، برای پیگیری و طرح در سطح ملی تهیه و از سوی بازرسی کل استان به مراجع ذی‌ربط ارسال شود.

منبع بازرس کل

برچسب ها: کردستان ، بازدید ، بازرس کل
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