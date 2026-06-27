مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بعد از شکست سرخپوشان برابر چادر ملو از عملکرد بازیکنان انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از شکست ۲ بر یک این تیم مقابل چادرملو اظهار کرد: در ۲ ماه گذشته تیم مدیریتی تمام تلاش‌شان را کرد. نمی‌دانم بازیکنانی که نزدیک به یک ماه است تمرین می‌کنند، این چه بازی‌ای بود که انجام دادند؟ اوسمار، هاشمیان، کارتال و گاریدو همه آمدند و رفتند، آیا کادرفنی اشکال داشت؟

او افزود: نصف تیم ما ادعا دارد که باید در تیم ملی بازی کند. این چه بازی کردنی است؟ چقدر هوادار حرص بخورد و استرس داشته باشد؟ مگر ما کم گذاشتیم برای بازیکنان؟ پول‌شان را به موقع گرفتند و بیشتری قرارداد را داشتند. اردوی نیم‌فصل و پیش‌فصل هم داشتند. واقعا نمی‌دانم! همه فقط دنبال اسم و رسم هستند. مشخص است وقتی بازیکنی دنبال کسب و کار خودش باشد روی بازی تمرکز ندارد. الان مشکل اوسمار بود؟ هاشمیان، گاریدو و کارتال چه؟

حدادی تصریح کرد: تمام تلاش‌مان را در ۲ ماه کردیم که شانسی برای آسیایی شدن داشته باشیم، اما این بازی کردن بازیکنان است. تیم ما، تیمی که سه جلسه تمرین کرده را نمی‌تواند ببرد. نمی‌دانیم چه کاری باید کنیم.

مدیرعامل پرسپولیس گفت: بازیکن باید بازی خودش را کند. قبل از این مگر صحبت تغییر کادرفنی بود که بازیکنان اینطور بازی کردند؟ بازیکن پول گرفته و باید جواب دهد. بازیکنی که سه هفته تمرین کرده نمی‌تواند تیمی را با میانگین سنی ۲۱ سال ببرد. همه بازیکنان هم ادعای ملی‌پوش شدن دارند. بزرگتر باید بزرگی‌اش را در زمین نشان دهد.

حدادی در واکنش به این پرسش که سروش رفیعی در این مقطع کجاست؟ گفت: از خودش باید بپرسید. آقای خلیلی با او تماس گرفت، اما بازنگشت. یکسری بازیکنان فقط از اسم پرسپولیس استفاده می‌کنند. بازیکن اگر هوادار برایش مهم است باید صدِ خودش را داخل زمین بگذارد.

او در پاسخ به این پرسش که چرا در ابتدای فصل چندین میلیارد برای یک بازیکن هزینه می‌شود، اما آخر فصل اینگونه درباره او صحبت می‌کنند، گفت: اول فصل من این تیم را نبستم. به هر حال هوادار باید به سمتی برود که پوست اندازی انجام شود.

مدیرعامل پرسپولیس درباره اینکه اکنون نباید نام اسکوچیچ در این مقطع مطرح می‌شد، اظهار کرد: اصلا چنین چیزی نیست. بازیکن باید بازی خودش را انجام دهد تا تیم به آسیا برود. اصلا ربطی به تغییر سرمربی ندارد. این تیم بدون سرمربی هم باید این بازی را می‌برد، چون همه ادعای ملی‌پوش را دارند.

حدادی ادامه داد: بعضی از بازیکنان که خودشان می‌دانند چه کسانی هستند باید فردا بیایند و قراردادشان را فسخ کنند. واقعا اگر پرسپولیس و هوادار را دوست دارند و خجالت می‌کشند باید فردا قراردادشان را فسخ کنند. ۲ ماه تلاش کردیم و چیزی که نشدنی بود را شدنی کردیم تا تیم به آسیا برود، اما این هم بازیکنان ما. ما به عنوان مدیریت چه کاری باید انجام می‌دادیم؟

او درباره واکنش به این موضوع که موضع او در مقطع کنونی حرفه‌ای نیست، عنوان کرد: این نظر شماست؛ شما سمت بازیکنان هستید. چون بازیکن پول خرج می‌کند و مدیریت پولی خرج نمی‌کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت اوسمار و مذاکره با اسکوچیچ اظهار کرد: قرارداد اوسمار تمام شده و هیئت مدیره باید تصمیم بگیرد که با او ادامه دهیم یا شخص دیگری. اسکوچیچ هم یکی از گزینه‌های ماست.

حدادی در رابطه با شایعاتی که پیرامون حضور خداداد عزیزی در پرسپولیس مطرح می‌شود گفت: خداداد قراردادی با پرسپولیس ندارد و توافقی با او نشده، اما صحبت شده است. ما چند گزینه داریم و یکی از آنها هم خداداد عزیزی است و هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

او در پاسخ به این سوال که آیا فشاری از سمت بانک شهر برای انتصاب خداداد عزیزی روی شماست؟ خاطر نشان کرد: خیر هیچ فشاری نیست. هرچند برخی بازیکنان از استقلال و پرسپولیس هم به تیم‌های یکدیگر می‌روند. خداداد یکی از گزینه‌های ماست.

مدیرعامل پرسپولیس با بیان اینکه خانه تکانی اساسی در پرسپولیس خواهد داشت درباره پرداخت مطالبات بازیکنان گفت: بازیکنان روی‌شان می‌شود پول بگیرند؟ اصلا چنین چیزی نیست. بازیکن اصلا رویش نمی‌شود پول بگیرد.

او گفت: در نیم‌فصل که صحبت اسکوچیچ نبود. چرا ما از ۷ بازی ۵ بازی را باختیم. چنین چیزی نیست. بازیکنان ما یک ماه است تمرین می‌کنند؛ آیا چادرملو در شرایط مسابقه بود. بازیکنان ما ادعا دارند که تاریخ پرسپولیس را آنها نوشته‌اند. من اسم نمی‌آورم، اما باید خودشان تصمیم بگیرند که سال دیگر آیا باید در پرسپولیس باشند یا نه.