مدیرعامل باشگاه چادر ملو می گوید که امروز نشان دادیم که حق تیم ما خورده شده است و حق به حقدار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علیرضا بابایی مدیرعامل باشگاه چادر ملو  پس از پیروزی تیمش  مقابل پرسپولیس در تورنمنت انتخابی نماینده سوم ایران در آسیا اظهار کرد: خیلی خوشحالم و فقط می‌توانم بگویم که به شهامت کادرفنی و تک‌تک بازیکنان جوان تیمم افتخار می‌کنم. شما نمی‌دانید که در ۴۸ ساعت گذشته ما چطور تیم را جمع کردیم و بازیکنان با چه مشکلاتی خودشان را به تهران رساندند، فقط می‌خواستیم نشان دهیم که حق به حقدار می‌رسد. واقعیت داستان این است ما امروز نشان دادیم که همه لیگ و فوتبال ایران باید به چادرملو احترام بگذارند.

او ادامه داد: دروازه‌بان ۱۹ ساله یزدی ما امروز خوش درخشید، ۷ بازیکن خارجی به علاوه حبیبی‌نژاد امروز در تیم ما نبودند و بازیکنان ما در ناآمادگی کامل به سر می‌بردند. خوشحالم که توانستیم قرارداد اخباری را تمدید کنیم و یک فرصت دیگر به استعداد مربیگری کشورمان دادیم. قطعا از اخباری در آینده زیاد خواهیم شنید. خوشحالم که با مجموعه چادرملو همکاری می‌کنم.

مدیرعامل باشگاه چادرملو عنوان کرد: در زمان جنگ خیلی ناگهانی نیرو‌های مسلح ما پشت لانچر نشستند و جنگیدند. امروز هم بازیکنان  چادرملو به عشق کارگر معدن که در اردکان کار می‌کند جنگیدند و به یکباره وارد یک بازی نابرابر شدند و خداراشکر می‌کنم که پیروز شدیم.

بابایی درباره  اینکه گل‌گهری‌ها تا امروز گفتند که بازی نمی‌کنند، اظهار کرد: درباره گل‌گهر هرچه بگویم یک مقدار خودزنی است. هر دوی ما جزو تیم‌های صنعتی کشور هستیم و این باشگاه از مدیران محترمی برخوردار است که سال‌ها هست در ورزش کشور هستند. گل‌گهر جوابیه بدهد و باید این موضوع را از آنها بپرسید. به هر حال راه آسیا از برگزاری این تورنمنت می‌گذرد، فکر می‌کنم آقای تارتار مربی گل‌گهر گفته که تمرین نمی‌کند، اما خبری که ما داریم بازیکنان این تیم ورزشگاه الیاف تهران دور هم جمع شدند و فردا هم می‌خواهند در سیرجان تمرین کنند. به هر حال رسم جوانمردی این است که حداقل موضع‌شان را سریع اعلام کنند و ما هم با این تیمی که به لحاظ بدنی وضعیت خوبی ندارد بدانیم در ۴۸ ساعت آینده چه کار باید بکنیم.

او  در پایان گفت: حداقل انتظار ما این بود که یک روز بازی امروز به تعویق بیفتد تا بچه‌های ما برسند و تیم تکمیل شود. ما همه تعویض‌هایمان را انجام دادیم و اگر لازم می‌شد فکر می‌کنم فراز فاطمی باید به زمین می‌رفت. امروز نشان دادیم که حق چادرملو خورده شده است و حق به حقدار رسید.

برچسب ها: تیم چادرملوی اردکان ، سهمیه آسیا
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