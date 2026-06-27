فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) با اعتراف به نقض آتش بس از سوی خود، حمله به ایران را تائید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سنتکام عصر جمعه به وقت محلی، حمله آمریکا به ایران را تائید کرد و مدعی شد: نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده در ۲۶ ژوئن (۵ تیرماه) حملاتی را علیه ایران انجام دادند که پاسخی قدرتمند به حمله روز گذشته به یک کشتی تجاری بود که در حال عبور از تنگه هرمز بود.

ارتش آمریکا در بیانیه خود ادعا کرد: «پس از آنکه ایران در ۲۵ ژوئن (پنجم تیر) کشتی ام/وی اور لاولی را با یک پهپاد انتحاری هدف قرار داد، هواپیماهای آمریکایی محل‌های ذخیره موشک‌ها و پهپادهای ایران و همچنین سایت‌های راداری ساحلی را هدف قرار دادند.»

سنتکام مدعی شد: «این کشتی باری با پرچم سنگاپور در زمان حمله ایران در حال خروج از تنگه هرمز و حرکت در امتداد سواحل عمان بود.»

فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه ادعا کرد: «این تجاوز غیرموجه علیه کشتیرانی تجاری توسط نیروهای ایرانی به طور آشکار آتش‌بس را نقض کرد.»

سنتکام مدعی شد: «علاوه بر این، رفتار خطرناک ایران آزادی ناوبری را تضعیف می‌کند، این در حالی است که جریان تجارت به‌طور فزاینده‌ از این گذرگاه حیاتی بین‌المللی عبور می‌کند.»

منبع: ایرنا