مربی تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید که متاسفانه تیم مربی داشت و مذاکره با اسکوچیچ به تیم ضربه زد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - کریم باقری مربی تیم فوتبال پرسپولیس  پس از شکست سرخپوشان  مقابل چادرملو و حذف از تورنمنت انتخاب سومین نماینده آسیایی ایران اظهار کرد: به تیم چادرملو و کادرفنی و اعضای این تیم تبریک می‌گویم که جانانه فوتبال بازی کردند. متاسفانه ما بد بازی کردیم و بازی را باختیم، چیز دیگری نمی‌توانم در مورد بازی بگویم.

مربی پرسپولیس درباره  انتقاد حدادی از بازیکنان این تیم گفت: زمانی که تیم می‌بازد کل باشگاه باخته است و نمی‌شود همه چیز را گردن بازیکنان انداخت. متاسفانه در این یکی، ۲  سال پرسپولیس شرایط خوبی نداشت و تعویض مربی و بازیکن باعث شد این شرایط ایجاد شود، امیدوارم برنامه‌ریزی صورت بگیرد که پرسپولیس جایگاه خوبی پیدا کند.

باقری درباره  اینکه در این شرایط آیا صلاح بود با اسکوچیچ مذاکره شود، گفت: متاسفانه تیم مربی داشت و این حواشی به تیم ضربه زد. فقط در فوتبال ایران این اتفاقات رخ می‌دهد و  همین حواشی هم به تیم ما ضربه زد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، کریم باقری
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