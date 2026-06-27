تیم ملی فوتبال سنگال با نتیجه پرگل ۵ - ۰ از سد عراق گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم های ملی سنگال و عراق در آخرین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم رفتند.

حبیب دیارا در دقیقه ۴ گل نخست بازی را به ثمر رساند تا سنگال خیلی زود پیس بیفتد.

در دقیقه ۱۳ ریبین سولاقا با کارت قرمز مستقیم اخراج شد تا عراقی ها در ادامه‌ بازی سخت شود.

در نیمه دوم فشار سنگال بیشتر شد و در دقیقه ۵۶ اسماعیل سار گل دوم سنگال را به ثمر رساند.

پاپه گوئیه در دقایق ۵۹ و ۷۱ دروازه عراق را باز کرد.

در دقیقه ۸۲ ایلیمان اندیایه گل پنجم سنگال را هم زد تا شب سخت عراق تکمیل شود.

درنهایت سنگال با نتیجه ۵ - ۰ به برتری رسید و ۳ امتیازی شد و باید منتظر نتایج سایر تیم های سوم گروه ها برای صعود باشد.

عراق نیز با ۳ شکست و بدون امتیاز در قعر جدول گروه I قرار گرفت.

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برچسب ها: جام جهانی ، سنگال ، عراق
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