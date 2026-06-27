باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سعید اخباری سرمربی تیم فوتبال چادر ملو اردکان پس از برتری این تیم مقابل پرسپولیس در تورنمنت انتخاب سهمیه آسیایی اظهار کرد: شاید این عجیب‌ترین و خاص‌ترین بازی تاریخ لیگ برتر باشد. در تاریخ نوشته می‌شود تیمی که ۱۱۷ روز تمرین نکرد و بازیکنانش بعد از پایان لیگ اصلاً یکدیگر را ندیده بودند، با ۲ جلسه ۳۰ دقیقه‌ای غیرت گذاشتند و به زمین رفتند.

او با اشاره به غایبان چادرملو مقابل پرسپولیس تصریح کرد: هفت بازیکن خارجی چادرملو در سواحل آمریکای جنوبی هستند و هادی حبیبی‌نژاد به همراه تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد. می‌خواهم به افتخار بازیکنانی که ۱۲۰ دقیقه مقابل تیم بزرگ پرسپولیس و بازیکنان بسیار خوب این تیم اینگونه بازی کردند، کف بزنم و به خودم بابت داشتن آنها ببالم. تیم چادرملو به اندازه پرسپولیس بازیکن ندارد و ما تیم‌های پایه‌ای نداریم.

سرمربی چادرملو با بیان اینکه بازیکنان غیرملی‌پوش پرسپولیس قابلیت بازی در تیم ملی را دارند، عنوان کرد: آنها ۲۰ روز تمرین کرده بودند. در تاریخ نوشته شد جوانان باغیرت تیم چادرملو به‌خاطر مردم استان یزد و با خواهش سرمربی، هیئت مدیره و مدیرعامل چادرملو به میدان رفتند. هفت نفر از بازیکنان قرارداد نداشتند و شاید هر کسی بود، برای مواظبت از سلامتی خودش از بازی کناره‌گیری می‌کرد. از بازیکنان تشکر می‌کنم که روی مرا زمین نینداختند.

اخباری با بیان اینکه چادرملو شایسته حضور در مسابقات آسیایی است، گفت: اگر مشکلاتی برای سپاهان پیش نمی‌آمد، تورنمنتی برگزار نمی‌شد. ما اعتراضی به حکم بازی با گل‌گهر داشتیم و کمیته انضباطی به ناحق علیه ما رأی داد. این پرونده ۷۰۰ درصد به سود تیم ماست و به تورنمنت سه جانبه اعتراض داشتیم. با این حال خواستیم نشان بدهیم همه چیز باید در زمین مشخص شود؛ حتی به قیمت باخت و از دست رفتن سلامت برخی بازیکنان.

او با انتقاد از موضع باشگاه گل‌گهر سیرجان خاطرنشان کرد: نمی‌دانم تیمی که قاطعانه از تورنمنت سه جانبه انصراف داده بود، می‌خواهد چه کند. در دنیا به میانگین امتیازی اهمیت می‌دهند که این مسئله در ایران دیده نشد. توپ گرد، زمین سبز و خواست خدا بود که همه چیز را رقم زد. کاش می‌دید پای بازیکنان چادرملو در رختکن چگونه گرفته و من خجالت می‌کشیدم به صورت آنها نگاه کنم.

سرمربی چادرملو با بیان اینکه شاگردانش در چهار سال گذشته برای او بازی کرده‌اند، اظهار کرد: خیلی‌ها خواستند به کار ما خدشه وارد کنند و دیدنِ سعید اخباری و چادرملو در این جایگاه که در قامت مدعی سهمیه آسیایی ظهور کرده، برای آنها سنگین است. با برنامه‌ریزی‌ها، خون دل خوردن‌ها و تلاش مدیریت کاری صورت گرفت که چادرملو بعد از ۱۰ سال حضور در لیگ برتر باید انجام می‌داد. ما امکانات خاصی نداریم و تجربه اینگونه آشفتگی‌ها را نداریم.

اخباری با بیان اینکه پرسپولیس هم بازیکنان خوبی در اختیار دارد، تصریح کرد: تقدیر این بود که ما پیروز شویم. من تحت قرارداد باشگاه چادرملو هستم و لطف باشگاه بود که آن را تمدید کرد. مسئولان باشگاه باید پاسخگوی آمادگی چادرملو برای حضور در مسابقات آسیایی باشند. با این حال بودجه چادرملو برای فصل آینده هنوز مشخص نیست. مدیرعامل شرکت چادرملو تلاش می‌کند روح ورزش در اردکان باشد و باید ببینیم چقدر به دنبال حضور در آسیا هستند.

او با انتقاد از شکست ۳ بر صفر چادرملو مقابل گل‌گهر با حکم کمیته انضباطی خاطرنشان کرد: اگر لازم باشد، جزئیات رأی کمیته انضباطی را رسانه‌ای می‌کنم تا ببینید چگونه استعلام گرفته‌اند و چه حقی از ما ضایع شده است. اگر لازم باشد، این پرونده را در دادگاه CAS (دادگاه حکمیت ورزش) مطرح می‌کنیم. خدا را شکر اولین برد خودم مقابل پرسپولیس را کسب کردم و امیدوارم این شرایط برای من تداوم داشته باشد.

سرمربی چادرملو در مورد اظهارات مقامات گل‌گهر سیرجان مبنی بر غیبت تیم فوتبال این باشگاه در دیدار با چادرملوی اردکان در فینال تورنمنت سه جانبه آسیایی عنوان کرد: اطلاعی از مجموعه دیگر ندارم و می‌توانید از خودشان بپرسید. من دیگر به کسی در فوتبال اعتماد نمی‌کنم.

اخباری درباره گل دقیقه ۱۲۰ رضا محمودآبادی گفت: این بازیکن به تازگی داماد شده و به او و خانواده‌اش تبریک می‌گویم. رضا چهار ماه تمرین نکرد و یک ماه در ماه عسل بود. این بازیکن شرایط خوبی نداشت و گفت روی من حساب نکن. رضا گفت به احترام من آمده و کنار بازیکنان تمرین نکرد. تعداد بازیکنان ما برای این مسابقه به ۲۰ نفر نرسید و به محمودآبادی گفتم روی نیمکت بنشین تا به بازیکنان روحیه بدهی.