مدیر تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید که شکست برابر چادر ملو را به گردن کسی نینداختیم و همه مقصر هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن خلیلی  مدیر تیم فوتبال پرسپولیس بعد از شکست سرخپوشان  مقابل چادرملو و از دست دادن شانس حضور در آسیا اظهار کرد: از هواداران بابت این نتیجه غیرقابل باور عذرخواهی می‌کنم. جای دفاعی نیست، سعی کردیم شانسی که برای آسیا در ادامه لیگ داشتیم به صورت قانونی امتحان کنیم.

او  ادامه داد: استنباط ما این بود اگر لیگ ادامه پیدا می‌کرد می‌توانستیم نتیجه بگیریم. وقتی شانس به تیم ما داده شد فکر می‌کردیم بچه‌ها با تمام وجود از این فرصت استفاده کنند، اما اتفاق عجیبی افتاد و روز بد فوتبال گریبان ما را گرفت.

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس گفت: انتظار داشتیم پرسپولیس نتیجه بهتری بگیرد. ما امروز ۷ بازیکن را نداشتیم، اما مهره‌های دیگری که نامی هم بودند در اختیار داشتیم. چادرملو هم بازیکنان زیادی نداشت و تمرین کمتر هم کرده بود، اما انگیزه بیشتری داشتند.

خلیلی درباره مذاکره با اسکوچیچ و کار غیرحرفه‌ای باشگاه؟ تصریح کرد: در همه جای دنیا این مباحث هست، اما تیم بزرگ جایی است که همه باید تمرکز داشته باشند. پرسپولیس تیم معمولی نیست و نیاز به افراد برای تمرکز بهتر دارد.

او  ادامه داد: وقتی از این فرصت استفاده نشد دردناک بود، این زحمت کادر مدیریتی بود تا فرصت آسیایی شدن داشته باشیم. ما نگفتیم که مدیریت مقصر این شرایط نیست و گردن کسی هم این شکست را ننداختیم. من گفتم همه مقصریم، اما باید آسیب شناسی کنیم، هواداران صبور باشند تا این پوست اندازی انجام شود.

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس درباره انتقادات کریم باقری به بازیکنان و ناراحتی حدادی از بازیکنان؟ عنوان کرد: در زمان کمی پرسپولیس به این شرایط نرسیده است، با ۲  الی ۳ پنجره پرسپولیس می‌تواند پوست اندازی کند. خیلی مواقع می‌گویند بازیکنان خوب لیگ را جذب کنید، اما همه نمی‌توانند در این تیم موفق شود. نیاز به انگیزه و تمرکز بالا داریم. هر بازیکنی در پرسپولیس نمی‌تواند موفق شود. مسلما تغییراتی در پرسپولیس خواهد بود و حتماً بازیکنانی مدنظر هستند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، محسن خلیلی
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