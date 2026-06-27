باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی-رقابت‌های گروه I جام جهانی ۲۰۲۶ با مشخص شدن چهره تیم‌های صعودکننده به پایان رسید. در پایان این مسابقات، فرانسه با عملکردی بی‌نقص و کسب سه پیروزی متوالی، با ۹ امتیاز و تفاضل گل +۸ (۱۰ گل زده و ۲ گل خورده) مقتدرانه صدرنشین گروه شد و به مرحله حذفی صعود کرد.

نروژ نیز با دو پیروزی و یک شکست، ۶ امتیازی شد و به‌عنوان تیم دوم جدول، سهمیه مستقیم حضور در مرحله بعد را از آن خود کرد. شاگردان نروژ با وجود شکست در یکی از دیدارها، در مجموع عملکرد قابل قبولی ارائه دادند و در نهایت با تفاضل گل +۱ راهی دور بعد شدند.

در سوی دیگر، سنگال با یک برد و دو شکست، ۳ امتیازی شد و در جایگاه سوم ایستاد. این تیم همچنان شانس صعود دارد، اما برای حضور در مرحله حذفی باید منتظر مشخص شدن وضعیت سایر گروه‌ها و جدول بهترین تیم‌های سوم بماند.

در قعر جدول نیز عراق با تحمل سه شکست پیاپی، بدون کسب حتی یک امتیاز و با تفاضل گل ۱۱- (یک گل زده و ۱۲ گل خورده) به کار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ پایان داد و خیلی زود از دور رقابت‌ها کنار رفت.

بدین ترتیب، پرونده گروه I با صعود مستقیم فرانسه و نروژ بسته شد و تکلیف سنگال برای ادامه حضور در جام، به نتایج سایر گروه‌ها و جدول تیم‌های سوم وابسته خواهد بود.

