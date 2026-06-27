باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در سومین و آخرین مسابقه خود در گروه G بامداد شنبه ساعت ۶:۳۰ در ورزشگاه لومن فیلد سیاتل مقابل تیم ملی مصر صفآرایی میکند.
ملیپوشان ایران کارشان در جام جهانی را با تساوی ۲ بر ۲ برابر نیوزیلند شروع کردند و در دومین دیدار عملکرد خوبی داشتند و توانستند یک امتیاز با ارزش برابر بلژیک بگیرند و شیاطین سرخ فوتبال اروپا را با تساوی بدون گل متوقف کنند و با ۲ امتیاز در رتبه سوم گروه G قرار گرفتند و برای صعود به مرحله بعد، به پیروزی برابر مصر نیاز مبرم دارند.
در آن طرف، تیم ملی مصر با ۴ امتیاز در صدر جدول گروه G قرار دارد و با یک پیروزی یا حتی تساوی، میتواند صعود خود را به مرحله یکشانزدهم نهایی قطعی کند.
شاگردان حسام حسن با نمایشی قدرتمند در ۲ دیدار قبلی، نشان دادهاند که یکی از مدعیان اصلی صعود از این گروه هستند و برای حفظ صدرنشینی خود، با انگیزه مضاعف به میدان میآیند.
با توجه به اینکه بلژیک نیز در دیدار همزمان به مصاف نیوزیلند خواهد رفت و با پیروزی میتواند به جمع صعودکنندگان بپیوندد، حساسیت این گروه به اوج خود رسیده است. هر چهار تیم شانس صعود دارند و نتیجه این ۲ دیدار، تکلیف نهایی صعودکنندگان از گروه G را مشخص خواهد کرد.
با توجه به افزایش تعداد تیمهای حاضر در جام جهانی به ۴۸ تیم، حالا ۲ تیم اول هر گروه به همراه ۸ تیم برترِ رده سومی گروههای ۱۲ گانه راهی مرحله حذفی میشوند. گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور مصر، بلژیک، ایران و نیوزیلند، یکی از حساسترین گروههای این دوره از رقابت هاست. مصر با چهار امتیاز در صدر جدول قرار دارد و ایران و بلژیک هر دو با ۲ امتیاز در رتبههای بعدی هستند. نیوزیلند نیز با یک امتیاز در رتبه چهارم قرار دارد. این شرایط نشان میدهد که هر چهار تیم شانس صعود دارند و هیچ تیمی تا پیش از این، صعود خود را قطعی نکرده است.
برای ایران، یک پیروزی در این دیدار، صعود و حتی صدرنشینی در گروه را به همراه خواهد داشت، بدون توجه به نتیجه دیدار بلژیک و نیوزیلند. تساوی نیز ممکن است برای صعود کافی باشد، اما به نتایج دیگر گروهها و شرایط جدول تیمهای سوم وابسته خواهد شد. شکست نیز به معنای حذف ایران از این رقابتها خواهد بود و آنها را با ناامیدی به خانه بازخواهد گرداند. در آن طرف، تیم مصر با یک پیروزی یا حتی تساوی، صعود خود را به عنوان صدرنشین گروه قطعی خواهد کرد و آنها با روحیهای بالا به مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی میروند. با این حال، شکست میتواند کار صعود مصر را به شدت دشوار کند و آنها را به نتایج سایر گروهها وابسته کند. بنابراین، هر ۲ تیم با انگیزهای مضاعف و برای کسب نتیجه مطلوب، به میدان میآیند.
محمد صلاح همچنان ستاره شاخص فراعنه و مهره اصلی آنها در حملات به شمار میرود و نفراتی، چون زیکو، عمر مرموش و امام عاشور در بازیهای قبلی توانستند مقابل بلژیک و نیوزیلند خطرساز شوند.
حضور روزبه چشمی مقابل مصر در هالهای از ابهام قرار دارد، اما سایر بازیکنان ایران مشکلی برای بازی برابر نماینده آفریقا ندارند. در آنسوی میدان، اما حسام عبدالمجید، مدافع تنومند مصر به دلیل مصدومیت از ناحیه سر غایب است و به احتمال فراوان، حمدی فتحی هافبک مصریها هم نمیتواند برای تیمش بازی کند.
مصریها در سال ۱۳۷۹ در تورنمنت چهار جانبه «جام تمدنها» با تیم ملی ایران روبهرو شدند که آن بازی به تساوی یک - یک انجامید. علی دایی برای تیم کشورمان گلزنی کرد و حسام حسن سرمربی فعلی مصریها دروازه ایران را گشود. همچنین در سال ۱۹۷۵ میلادی تیم «ب» ایران به مصاف مصر رفت و با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد.
ایران با انگیزهای مضاعف و برای صعود به مرحله حذفی، با تمام توان به میدان میآید و میداند که تنها یک پیروزی میتواند رویای آنها را به واقعیت تبدیل کند. در آن طرف، مصر نیز با چهار امتیاز و به عنوان صدرنشین گروه، با انگیزه حفظ جایگاه خود و صعود به مرحله بعد، به میدان میآید.
در بازی همزمان، تیمهای ملی بلژیک و نیوزیلند در ورزشگاه بیسیپِلیس ونکوور مقابل هم به میدان میروند.