باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که ایالات متحده آماده گفت‌و‌گو درباره اختلافات با ایران در مورد یادداشت تفاهم است اما به خشونت با خشونت پاسخ خواهد داد!

معاون رئیس جمهور آمریکا در پستی در صفحه ایکس خود نوشت: "ایران توافق آتش بس را امضا کرد. ما به آن احترام گذاشته‌ایم. اگر آنها در مورد نحوه اجرای یادداشت تفاهم اختلاف نظر دارند، می‌توانند تلفن را بردارند. اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. "

این در حالی است که پیش از این، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) به حملاتی در خاک ایران اذعان کرده بود. طبق بیانیه این فرماندهی، هواپیما‌های آمریکایی به نقاطی ساحلی در ایران حمله کردند.

روابط عمومی سپاه نیز در این باره اعلام کرد: « به دنبال نقض آتش بس رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، ساعاتی پیش رژیم پیمان‌شکن آمریکا نیز مانند همیشه دست به نقض تعهدات خود زد و به بهانه‌های ممانعت از تردد یک کشتی متخلف از مسیر غیرمجاز در تنگه هرمز به حمله هوایی به سواحل جمهوری اسلامی ایران اقدام کرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به این تجاوز نقاط استقرار ارتش تروریستی آمریکا در منطقه را مورد اصابت قرار داد.»

منبع: تاس