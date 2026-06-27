تیم ملی بلژیک با نمایشی و پیروزی پرگل مقابل نیوزیلند، صدر جدول گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - تیم‌های ملی بلژیک و نیوزیلند در هفته پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۵ بر ۱ بلژیک به پایان رسید.

بلژیکی‌ها از همان دقایق ابتدایی نبض بازی را در اختیار داشتند و با حملات پیاپی، بار‌ها دروازه نیوزیلند را تهدید کردند. لئاندرو تروسار در دقیقه ۲۸ گل نخست را به ثمر رساند و در دقیقه ۵۰ نیز دومین گل خود و تیمش را وارد دروازه حریف کرد.

برتری شیاطین سرخ ادامه داشت و کوین دی‌بروینه در دقیقه ۶۶ اختلاف را به سه گل افزایش داد. نیوزیلند در دقیقه ۸۴ توسط الی جاست یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما این پایان کار نبود. روملو لوکاکو در دقیقه ۸۶ گل چهارم بلژیک را به ثمر رساند و الکسیس سالماکرس نیز در دقیقه ۹۰+۴ جشنواره گل بلژیک را کامل کرد.

با این پیروزی، بلژیک به عنوان صدرنشین گروه G راهی مرحله حذفی شد و مصر نیز در جایگاه دوم، جواز صعود مستقیم را به دست آورد. ایران با قرار گرفتن در رتبه سوم گروه، باید منتظر نتایج سایر گروه‌ها و جدول بهترین تیم‌های سوم بماند تا تکلیف صعودش مشخص شود.