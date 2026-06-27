فرمانده مرزبانی فراجا از کشف ۱۷۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر و ناکام ماندن قاچاقچیان مسلح در انتقال این محموله به داخل کشور توسط مرزداران استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا اظهار داشت: مرزداران استان سیستان و بلوچستان در ادامه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی خود برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ، از تحرکات یک باند قاچاق برای انتقال محموله مواد مخدر به داخل کشور مطلع شدند.

 وی افزود: مرزداران با اشراف اطلاعاتی، پایش مستمر نوار مرزی و اجرای کمین‌های هدفمند در مسیر‌های احتمالی تردد قاچاقچیان، موفق شدند اعضای این باند را در منطقه مرزی شناسایی و در عملیاتی مقتدرانه با آنان درگیر شوند.

 فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: در جریان این عملیات، قاچاقچیان مسلح با مرزداران درگیر شدند، اما در برابر آمادگی، تاکتیک‌های عملیاتی و آتش مؤثر نیرو‌های مرزبانی تاب مقاومت نیاورده و با استفاده از تاریکی هوا و عوارض طبیعی منطقه از محل متواری شدند.

 سردار جاویدان تصریح کرد: مرزداران پس از پاکسازی منطقه موفق شدند ضمن مهار چهار رأس دواب، مقدار ۱۷۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل ۱۳۵ کیلوگرم تریاک و ۳۹ کیلوگرم حشیش را کشف و ضبط کنند.

 وی با تأکید بر عزم راسخ مرزبانی در مقابله با قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد و مرزداران فراجا با اقتدار کامل، هرگونه تحرک قاچاقچیان، اشرار مسلح و متجاوزان به مرز‌های کشور را رصد و با آنان برخورد قاطع خواهند کرد.

منبع: خبرگزاری پلیس

برچسب ها: مرزبانی فراجا ، کشف مواد مخدر
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