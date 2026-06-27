باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی -شگفتی گروه H را کیپ‌ورد رقم زد؛ تیمی که با سه تساوی و کسب ۳ امتیاز، بدون حتی یک شکست، در جایگاه دوم قرار گرفت و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به رقبا، جواز صعود مستقیم به مرحله بعد را به دست آورد.

در سوی دیگر، اروگوئه با ۲ امتیاز و قرار گرفتن در رتبه سوم، از صعود مستقیم بازماند و حالا باید امیدوار به نتایج سایر گروه‌ها باشد تا شاید به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم راهی مرحله حذفی شود.

عربستان نیز با ۲ امتیاز و تفاضل گل ضعیف‌تر در رتبه چهارم ایستاد و با پایان مرحله گروهی، از جام جهانی ۲۰۲۶ کنار رفت.

