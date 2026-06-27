سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: مشکلات زیادی داشتیم و عدالت در مورد تیم ما رعایت نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه نویی پس از تساوی یک - یک تیم ملی ایران مقابل مصر در دور سوم بازی‌های گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: اجازه دهید من به کشورم، به ملتم و این تیم افتخار کنم. بازی بسیار زیبایی بود و همه مثل من لذت بردند. شانس‌های زیادی داشتیم و می‌توانستیم برنده شویم. با یک موقعیت یک گل خوردیم و ۱۰ موقعیت را نزدیم. گل آفسایدی هم که داشتیم می‌گویند ۵ سانتی متر در آفساید بودند.

سرمربی تیم ملی ایران افزود: مصر تیم بسیار بزرگی است و برای این تیم آرزوی موفقیت می‌کنم. عدالت فوتبال با تمام مشکلاتی که ما داشتیم برای ما انجام نشد.

قلعه نویی ادامه داد: این هم شاید یک آزمایش است که شاید خدا من را دارد آزمایش می‌کند. من به تیمم اعتقاد دارم تیم ما در فاز هجومی تیم بسیار کامل است. منتظریم ببینیم تا فردا چه اتفاقاتی رقم می‌خورد. از تمام هواداران ایران در داخل و خارج از استادیوم تشکر می‌کنم.