باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کبار ی- کریمی، معاون مسافری شرکت راه‌آهن، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفرهای ریلی، اظهار کرد: با تشکیل ستاد ویژه در شرکت راه‌آهن، ۸۰ درصد ظرفیت ناوگان ریلی کشور در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۱ تیرماه به جابه‌جایی عزاداران و زائران در مسیر تهران - مشهد و بالعکس و تهران - قم و بالعکس اختصاص یافته است که قصد حضور در مراسم تشییع شهدای انقلاب و همچنین سفر به شهرهای زیارتی را دارند.

وی افزود: بخش عمده این ظرفیت به مسیرهای تهران، مشهد و قم اختصاص یافته و تلاش شده است با مدیریت ناوگان در سراسر شبکه ریلی، پاسخگوی تقاضای ایجادشده برای این ایام باشیم.

معاون مسافری شرکت راه‌آهن درباره امکان خرید بلیت نیز گفت: گروه‌های مردمی که قصد حضور در این مراسم را دارند، از طریق ستادهای استانی برگزاری مراسم به شرکت راه‌آهن معرفی می‌شوند و بر اساس سهمیه اختصاص‌یافته به هر استان، امکان استفاده از ظرفیت پیش‌بینی‌شده را خواهند داشت.

کریمی در پایان با اشاره به وضعیت فروش بلیت قطارهای پایان هفته خاطرنشان کرد: پیش‌فروش بلیت قطارها مطابق برنامه در خردادماه انجام شده و اطلاع‌رسانی‌های لازم نیز در این خصوص صورت گرفته است.