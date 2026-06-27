باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شمار کشته‌شدگان زلزله‌های دوقلو در ونزوئلا روز جمعه به ۹۲۰ نفر افزایش یافت؛ جایی که ده‌ها هزار نفر مفقود گزارش شده‌اند در حالیکه جستجوی ناامیدانه و کند برای بازماندگان توسط تیم‌های نجات بین‌المللی تقویت شده است.

ساکنان کاراکاس، دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت را در جریان بازدیدش از یک محله ویران‌شده هو کردند، چرا که خشم عمومی از عدم پاسخگویی رسمی افزایش یافته بود.

تام فلچر، رئیس امدادرسانی سازمان ملل متحد به خبرگزاری فرانسه گفت که پس از وقوع دو زلزله قدرتمند که عصر چهارشنبه به فاصله یک دقیقه از یکدیگر رخ داد و ساختمان‌ها را در شمال کشور با خاک یکسان کرد، بیش از ۵۰ هزار نفر مفقود شده‌اند.

منطقه ساحلی لا گوآیرا، در نزدیکی کاراکاس، پایتخت، بیشترین آسیب را دیده و ساختمان‌ها یکی پس از دیگری در اثر زلزله‌های ۷.۲ و ۷.۵ ریشتری فرو ریختند.

دیوسدادو کابلو، وزیر کشور، در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که دسترسی به منطقه فاجعه از ساعت ۸ شب به وقت محلی روز جمعه محدود خواهد شد.

منبع: خبرگزاری فرانسه