نشست ناگهانی زمین در حیاط منزلی در کازرون، چاهی گشود و مرد میانسال را به کام خود فرو برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی بازیار، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون اظهار کرد: طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر سقوط یک مرد به درون چاهی در حیاط یک منزل مسکونی در شهر کازرون، ۲ گروه از آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: پس از حضور مأموران در محل مشخص شد که مردی میانسال هنگام تردد در حیاط منزل، با نشست ناگهانی زمین مواجه شده و چاهی به عمق ۷ متر ایجاد می‌شود که او بر اثر سقوط در آن دچار مصدومیت می‌شود. این حادثه چند ساعت بعد، زمانی که خانواده از وضعیت او مطلع می‌شوند، به سازمان آتش نشانی گزارش داده می‌شود.

بازیار تصریح کرد: با توجه به خطر ریزش احتمالی سایر نقاط حیاط، آتش نشانان با رعایت کامل اصول ایمنی، کارگاه متحرک بالاکشی را در محل حادثه برپا کردند و پس از خارج کردن مرد میانسال از چاه، او را برای ادامه درمان به عوامل اورژانس حاضر در صحنه تحویل دادند.

منبع: روابط عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون

برچسب ها: سقوط در چاه ، حادثه
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