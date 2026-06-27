سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از برداشت ۴۲ تن کلزا در سطح بیست و یک هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیدسجاد حسنی بالاجاده - غفاری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از پایان برداشت کلزا در سطح بیست و یک هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: مزرعه‌های روغنی منطقه، امسال میزبان ۴۲ تُن دانه‌های طلایی بودند که هم‌اکنون روانه چرخ‌های صنعت روغن‌کشی شده‌اند.

او افزود: با وجود نوسان‌های اقلیمی در اوایل فصل رشد، اما مدیریت هوشمندانه مزارع و همراهی کشاورزان، میانگین عملکرد را به حدود دو تُن در هر هکتار رساند که عددی فراتر از برآورد‌های ابتدایی است.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان نور، توسعه کشت کلزا را یکی از محور‌های راهبردی وزارت جهاد برای کاهش وابستگی به واردات روغن خوراکی عنوان کرد و گفت: کلزا فقط یک محصول اقتصادی نیست؛ این گیاه با ریشه‌های عمیق خود، خاک را برای کشت مجدد برنج آماده‌تر، آفات را مهار و مصرف کود را کاهش می‌دهد؛ یعنی یک سرمایه‌گذاری دوگانه برای مزرعه و سفره مردم می‌باشد.

غفاری در پایان با تشکر از کشاورزان پیشروی شهرستان، افزود: حمایت‌های ترویجی، تأمین نهاده‌ها در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت و امیدواریم با افزایش استقبال، سطح زیر کشت این محصول راهبردی در شهرستان نور افزایش یابد.