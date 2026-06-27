بازیکن تیم ملی فوتبال ایران گفت: نمی‌دانم مردم چه گناهی کردند. فقط امیدوارم که امروز صعود کنیم و حالشان خوب شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - رامین رضاییان پس از انتخاب به عنوان بهترین بازیکن دیدار ایران و مصر گفت: چه می‌توانم بگویم؟ بدشانسی یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار می تواند باشد. نمی‌دانم مردم چه گناهی کردند. فقط امیدوارم که امروز صعود کنیم و حالشان خوب شود. مردم ما ارزش خیلی بیشتر از این حرف‌ها را دارند.

وی افزود: جان کندیم. اصلاً مهم نبود امروز بمیریم یا هر اتفاقی بیفتد؛ فقط دلمان می‌خواست مردممان شاد شوند. نزدیک سه ماه است می‌جنگیم، بدون هیچ توقعی. هیچ چیزی از هیچ‌کسی نخواستیم. تک تک این بازیکن‌ها خیلی باشرف هستند. فقط به عشق مردم این‌جوری تلاش کردند و دویدند. نمی‌دانم چرا دلشان شاد نمی‌شود.

بهترین بازیکن دیدار ایران و مصر با چشمانی گریان تاکید کرد: فقط امیدوارم صعود کنیم. فقط امیدوارم.  فوتبال را به این خوبی بازی کردیم، نمی‌دانم چرا این اتفاق افتاد. مردم ایران، ما خیلی دوستتان داریم. فقط می‌توانم بگم ببخشید. همه بچه‌ها شرمنده‌ایم. خیلی خوب فوتبال بازی کردیم.

رضاییان اضافه کرد: امیدوارم شما که لایق بهترین‌ها هستید در این دنیا، به حقتان برسید امیدوارم ما هم صعود کنیم و بتوانیم ذره‌ای دلتان را شاد کنیم. خیلی، خیلی مخلصیم.

وی تاکید کرد: تا آخرین لحظه خیلی فشار آوردیم. اصلاً من نه، همه بچه‌ها از جان و دل تلاش کردند و فشار گذاشتند. ما سزاوار بردن بودیم امروز. دیدید که وقتی آفساید را گفت، بچه‌های مصر چه‌جوری خوشحالی می‌کردند؟ از ته قلبشون؛ انگار ما را برده بودند. به بچه‌ها و کادر فنی‌مان تبریک می‌گویم. لیاقت‌شان خیلی بیشتر بود. ما ایرانی‌ها هیچ چیزی کم نداریم. امیدوارم که صعود کنیم.

برچسب ها: جام جهانی ، رامین رضاییان ، تیم ملی فوتبال ایران
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