باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه G به پایان رسید و تکلیف دو تیم صعودکننده مشخص شد. بلژیک با ۵ امتیاز و تفاضل گل ۴+ در صدر جدول ایستاد و مصر نیز با ۵ امتیاز و تفاضل گل ۲+ به عنوان تیم دوم راهی مرحله حذفی شد.

اما نگاه‌ها در این گروه به تیم ملی ایران دوخته شده است. شاگردان امیر قلعه‌نویی با سه تساوی، ۳ امتیاز و تفاضل گل صفر در جایگاه سوم قرار گرفتند و حالا برای صعود باید منتظر نتایج سایر گروه‌ها و جدول بهترین تیم‌های سوم باشند. ایران اگرچه نتوانست صعود مستقیم را به دست آورد، اما همچنان شانس حضور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی را حفظ کرده است.

در انتهای جدول نیز نیوزیلند با تنها یک امتیاز و تفاضل گل منفی ۶ در رتبه چهارم قرار گرفت و خیلی زود با جام جهانی وداع کرد.

امید ایران هنوز زنده است؛ حالا همه چیز به نتایج سایر گروه‌ها بستگی دارد.