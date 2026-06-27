تیم ملی فوتبال ایران برای صعود به مرحله بعدی جام جهانی فوتبال نیازمند رقم خوردن نتایج دلخواه در ۳ بازی از دیگر گروه‌ها است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران در بازی با مصر هم همانند ۲ بازی قبلی به نتیجه تساوی رضایت داد تا سرنوشت صعود ایران به مرحله بعد این رقابت‌ها به بازی‌های دیگر گروه‌ها گره بخورد.

عوامل صعود تیم ملی ایران:

دیدار الجزایر اتریش مساوی نشود 
کنگو ازبکستان را شکست ندهد
غنا بتواند کرواسی رو شکست دهد

عوامل عدم صعود تیم ملی ایران:

امتیاز گرفتن کرواسی از غنا
شکست ازبکستان برابر کنگو
تساوی اتریش و الجزایر
تنها در صورتی که اتفاقات زیر به صورت همزمان در بازی‌های فردا رخ دهد ایران به عنوان تیم سوم صعود نخواهد کرد. فردا تا قبل از ساعت ۸ صبح این نتایج مشخص می‌شود و حضور تیم ملی در دور بعدی این رقابت‌ها تعیین تکلیف خواهد شد.

جدول صعود ایران

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، جام جهانی ۲۰۲۶
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