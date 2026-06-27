به گفته کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از یکشنبه تا صبح دوشنبه با افزایش نسبی دما، گرما در استان تشدید خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌ها برای ۲۴ ساعت آینده کماکان با تضعیف گرادیان فشاری از سرعت وزش باد در منطقه کاسته می‌شود بنابراین گاهی وزش تندباد و افزایش ابر هم رخ می‌دهد.

او افزود: مجدد از عصر فردا به تدریج وزش باد شدید و گرد و خاک بویژه در نیمه شرقی استان قابل پیش بینی است که در این مناطق با کاهش دید و کاهش کیفیت هوا و در مرز شرقی هم با طوفان گرد و خاک همراه خواهد بود.

زارعی بیان کرد: به لحاظ دمایی تا اواسط هفته تداوم وقوع بیشینه دما‌های حدود ۴۰ و بالاتر از ۴۰ درجه را در اغلب نقاط استان انتظار داریم و همچنین یکشنبه تا صبح دوشنبه با افزایش نسبی دما گرما تشدید هم خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته در بین ۲۷ ایستگاه استان ۱۷ ایستگاه دمای بالای ۴۰ درجه را گزارش کرده‌اند.

او تصریح کرد: با توجه به افزایش مصرف حامل‌های انرژی به ویژه برق و آب و احتمال خطر گرمازدگی و احتمال افت ولتاژ برق هشدار سطح زرد نیز در استان صادر شده است.

زارعی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته سربیشه با حداقل دمای ۱۷ درجه خنک‌ترین و بندان با حداکثر دمای ۴۷ درجه گرمترین نقطه استان گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: نوسانات دمایی در مرکز استان نیز  بین ۴۱ و ۲۶ درجه بوده است.

برچسب ها: هواشناسی ، دمای هوا
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