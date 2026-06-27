مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: تاکنون ۱۷۰ وکیل نیکوکار جهت وکالت معاضدتی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اعلام آمادگی نموده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مدیرکل کمیته امداد گیلان، با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت مظلومانه آیت الله بهشتی، گفت: تاکنون ۱۷۰ وکیل نیکوکار جهت وکالت معاضدتی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اعلام آمادگی نموده اند.

سید مجتبی جلالی پور با بیان اینکه حمایت حقوقی و معاضدت قضایی مددجویان با رویکرد پیشگیری و توانمندسازی انجام می‌شود، گفت: ارائه مشاوره‌های حقوقی، تنظیم اظهارنامه، دادخواست، شکوائیه، لایحه دفاعیه، شرکت در جلسات دادرسی، راهنمایی و حمایت حقوقی برای اجرای احکام و سازش بین اصحاب دعوی و همچنین معرفی مددجویان برای اخذ وکیل معاضدتی از جمله اقدامات حقوقی این نهاد برای خدمت‌رسانی به جامعه هدف مورد حمایت است.

وی، تصریح کرد: صیانت از نهاد خانواده و ارائه خدمات مشاوره، مددکاری و حمایت‌های لازم حقوقی و قضایی از افراد و خانواده‌های نیازمند از جمله اهداف و مأموریت های مهم کمیته امداد است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان، یادآور شد: آگاه‌سازی و هدایت مددجویان تحت حمایت پیرامون مسائل حقوقی و قضایی از جمله فعالیت‌های این نهاد است و بسیاری از مددجویان به هنگام بروز مشکلات حقوقی و قضایی به حقوق قانونی خود آگاه نبوده و در احقاق حقوق حقه خود دچار کاستی و ناتوانی می‌شوند، لذا در این راستا کمیته امداد استان میز خدمت حقوقی را راه اندازی نموده است.

وی، ادامه داد: طی یکسال گذشته بیش از ۸۰۰ مورد خدمات مختلف حقوقی و قضایی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان گیلان ارائه شده است.

جلالی پور، با تأکید بر اینکه مددجویان تحت حمایت این نهاد از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه و دارای مشکلات حقوقی متعددی هستند، گفت: تاکنون ۱۷۰ وکیل نیکوکار جهت وکالت معاضدتی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اعلام آمادگی نموده اند و به همین منظور وکلا و مشاوران نیکوکار می‌توانند برای معاضدت حقوقی و خدمت‌رسانی به محرومان و احقاق حق آنان با این نهاد همکاری کنند.

برچسب ها: کمیته امداد ، قوه قضائیه
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