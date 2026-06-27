باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - عظیم اعتمادی مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از مسائلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم بحث ناترازی سوخت است. در نیمه نخست سال به دلیل ورود وسایل سرمایشی با چالش و بار مصرف برق روبهرو میشویم و در نیمه دوم سال نیز به دلیل استفاده از وسایل گرمایشی با چالش گاز مواجه هستیم؛ به عبارتی دو چالش در دو نیمه سال در حوزه انرژی وجود دارد.
او افزود: برای حل این چالشها موضوع جایگزینی نیروگاههای فرسوده در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا نیز جلسهای چندین ساعته با حضور آقای رئیسجمهور در وزارتخانه برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. همچنین یک پایلوت را آغاز کردهایم.
اعتمادی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که در حال پیگیری آن هستیم اجرای بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی است که برای آن ۵ هزار مگاوات برنامهریزی شده و منابع مورد نیاز نیز پیشبینی شده است تا بتوانیم با سرعت عملیات اجرایی را آغاز کنیم. یکی از این پروژهها نیز مربوط به بخش بخار نیروگاه نکا است که فاز جدید آن آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با اشاره به میزان تولید برق اظهار کرد: با ظرفیتهای جدیدی که به شبکه اضافه میشود، بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات قدرت اولیه محصول در حوزه نیروگاهی در کشور فراهم شده و تلاش میکنیم با اجرای پروژههای جایگزین و توسعه بخش بخار نیروگاهها، بخش عمدهای از کمبودها را جبران کنیم.