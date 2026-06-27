باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - داود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به برخی آگهیهای غیرواقعی و قیمتسازیها در بازار مسکن، تاکید کرد: قیمتهای درجشده در بسیاری از آگهیها نمیتواند معیار دقیق تعیین ارزش ملک باشد و ملاک اصلی، معاملات واقعی و قراردادهای ثبتشده است.
وی با بیان اینکه انتشار برخی آگهیهای غیرواقعی و قیمتهای غیرکارشناسی در فضای مجازی باعث ایجاد فاصله میان قیمتهای اعلامی و قیمتهای واقعی معاملات شده است، اظهار کرد: برخی افراد با درج قیمتهای غیرواقعی در آگهیها، موجب شکلگیری تصور نادرست درباره سطح قیمتها در بازار مسکن میشوند.
بیگینژاد افزود: در حال حاضر سامانهای که آمار دقیق و عمومی از تعداد معاملات ثبتشده، قراردادهای منعقدشده و تغییرات واقعی قیمت مسکن را بهصورت کامل منتشر کند، وجود ندارد و حتی برخی سامانههای معاملاتی نیز تاکنون خروجی آماری جامع و قابل اتکا ارائه نکردهاند.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: به همین دلیل، برخی آگهیهای غیرواقعی به اشتباه بهعنوان مرجع قیمتگذاری بازار مورد استفاده قرار میگیرند؛ در حالی که قیمت واقعی باید بر اساس معاملات انجامشده و قراردادهای ثبتشده مشخص شود.
وی در پایان تاکید کرد: متقاضیان خرید و فروش یا اجاره مسکن برای اطلاع از قیمت واقعی بازار باید به مشاوران املاک دارای پروانه کسب مراجعه کنند و صرفاً به قیمتهای درجشده در آگهیها اتکا نکنند.