فصل برداشت گیلاس در باغات شهرستان سامان استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مصطفی کبیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان از ثبت عملکرد موفقیت‌آمیز در باغ نمونه گیلاس این شهرستان خبر داد و گفت: همزمان با آغاز فصل برداشت، کیل‌گیری از یک باغ نمونه در روستای مارکده انجام شد که نتایج حاکی از بهره‌وری بالای این محصول است.

کبیری اظهار داشت: در این عملیات کیل‌گیری که در سطحی معادل سه جریب (حدود ۳۰۰۰ متر مربع) انجام شد، عملکرد رقم «قاهری» به ۱۲ تن رسید که این رقم نشان‌دهنده پتانسیل بالای باغات منطقه است.

وی در خصوص عوامل مؤثر بر این جهش تولید تصریح کرد: استفاده از ادوات و تجهیزات مکانیزه، مدیریت دقیق تغذیه‌ای، هرس اصولی و به‌موقع و همچنین رعایت توصیه‌های فنی کارشناسان کشاورزی از عوامل کلیدی در افزایش چشمگیر عملکرد این باغ نمونه بوده است.

کبیری در ادامه به وضعیت کلی باغات این شهرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۵۰ هکتار از اراضی شهرستان سامان زیر کشت گیلاس و ۱۱۰ هکتار نیز زیر کشت محصول آلبالو قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان با ابراز رضایت از وضعیت باردهی باغات در سال جاری، افزود: خوشبختانه امسال شرایط جوی و مراقبت‌های باغداران منجر به وضعیت بسیار عالی در باغات گیلاس و آلبالو شده است.

وی در پایان پیش‌بینی کرد که در فصل برداشت جاری، مجموعاً بیش از ۲۵۰۰ تن گیلاس و آلبالو از سطح باغات این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

کبیری در پایان تأکید کرد: توسعه کشاورزی مکانیزه و ترویج دانش فنی روز در میان باغداران، اولویت اصلی این مدیریت است تا بتوانیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خدادادی منطقه، جایگاه شهرستان سامان را به عنوان قطب تولید محصولات باغی بیش از پیش ارتقا دهیم.