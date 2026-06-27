باشگاه خبرنگاران جوان -استاندار قم با صدور حکمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان را به عنوان رئیس کمیته مردمی و عضو ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در این استان منصوب کرد.

اکبر بهنام‌جو، در این حکم،وظایفی را برای حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی شعبان‌زاده، جهت راهبری برنامه‌های مردمی مرتبط با آیین وداع و تشییع حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله‌سره‌الشریف) مشخص کرده‌است.

استاندار قم در بخشی از این حکم، ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهیدان به عنوان چراغ‌های هدایت اُمت و سرمایه‌های ماندگار عزت و استقلال کشور، بر ضرورت هماهنگی کامل جهت برگزاری این مراسم تاکید کرد.

بر اساس این ابلاغیه، رئیس کمیته مردمی تشییع در قم موظف است با الهام از مکتب شهدا و تحت زعامت حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله)، از تمامی ظرفیت‌های استانی و ملی بهره‌گیری کرده و با همکاری رئیس کارگروه امور فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای ستاد، زمینه‌های برگزاری باشکوه و در شان مقام والای این رهبر شهید را فراهم آورد.

آیین تشییع رهبر شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی خامنه‌ای(ره)، روز ۱۶ تیرماه در قم برگزار خواهد شد و مسیر این مراسم از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تا مسجد مقدس جمکران تعیین شده‌است.