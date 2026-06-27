باشگاه خبرنگاران جوان - حسن جراره با اشاره به جزئیات ثبتنام کتب درسی اظهار داشت: دانشآموزان و والدین جهت ثبت سفارش کتاب میتوانند به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی texbook.ir یا پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir مراجعه کنند.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی مدارس در این فرآیند افزود: مدارس موظف هستند پیش از اقدام دانشآموزان برای خرید کتب، اطلاعات فردی و آموزشی آنان را در سامانه «سیدا» بهطور دقیق ثبت کنند تا در روند سفارش با مشکلی مواجه نشوند.
معاون آموزش و پرورش هرمزگان در خصوص آخرین وضعیت آمار ثبتنامها گفت: تاکنون ۳۳۵ هزار دانشآموز در سطح استان برای دریافت کتب درسی میانپایه نامنویسی کردهاند.
جراره در پایان با تأکید بر رعایت نرخ مصوب و قانونی کتابها به اولیا هشدار داد: قیمت نهایی کتب درسی بر اساس نرخ درجشده بر پشت جلد تعیین شده است؛ لذا والدین از پرداخت هرگونه هزینه اضافی یا مازاد در مدارس جداً خودداری کنند.
منبع:صدا وسیما