فرماندار ویژه شهرستان کازرون با حضور در سایت حفاظت و تکثیر گوزن زرد ایرانی میانکتل، بر رفع مشکلات این مجموعه و پیگیری بهسازی جاده دسترسی، تقویت زیرساخت‌ها و تأمین امکانات مورد نیاز آن تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیک مرام فرماندار ویژه شهرستان کازرون به همراه بیرامی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، از سایت حفاظت و تکثیر گوزن زرد ایرانی در منطقه میانکتل بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌های زیست‌محیطی منطقه، پیگیری مشکلات مجموعه، بررسی وضعیت جاده دسترسی، ارزیابی امکانات موجود و دیدار و گفت‌و‌گو با محیط‌بانان و کارکنان این مجموعه انجام شد.

در این بازدید، آخرین وضعیت حفاظت و نگهداری گونه‌های جانوری مورد بررسی قرار گرفت. در سایت میانکتل علاوه بر گوزن زرد ایرانی، گونه‌های ارزشمند دیگری از حیات‌وحش از جمله قوچ و میش نیز نگهداری و حفاظت می‌شوند.

نیک‌مرام در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست اظهار داشت: نگاه به محیط زیست باید نگاهی ارزشی، میراثی، زیست‌محیطی و ملی باشد، نه نگاهی سیاسی که توسط عده‌ای با اهداف خاص دنبال می‌شود. حفاظت از طبیعت، جنگل‌ها و گونه‌های ارزشمند جانوری، وظیفه‌ای همگانی و مسئولیتی است که در قبال نسل امروز و آیندگان بر عهده داریم.

او با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی شهرستان کازرون افزود: این ظرفیت‌ها می‌توانند در کنار رعایت کامل اصول و ضوابط زیست‌محیطی، به فرصتی برای رشد، توسعه و پیشرفت شهرستان تبدیل شوند. باید از این سرمایه‌های خدادادی به‌صورت علمی، مسئولانه و پایدار بهره‌برداری کرد و نباید اجازه داد با طرح بهانه‌های غیرعلمی و غیرواقعی، روند توسعه و پیشرفت شهرستان متوقف یا با مانع مواجه شود.

فرماندار ویژه شهرستان کازرون همچنین سایت حفاظت و تکثیر گوزن زرد ایرانی میانکتل را از سرمایه‌های ارزشمند طبیعی شهرستان و استان فارس برشمرد و بر لزوم حمایت از این مجموعه تأکید کرد.

اودر پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان و کارکنان مجموعه، بر رفع مشکلات موجود از جمله بهسازی جاده دسترسی، تقویت زیرساخت‌ها و تأمین امکانات مورد نیاز تأکید کرد و گفت: فرمانداری ویژه با جدیت پیگیر مطالبات و مشکلات این مجموعه خواهد بود و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای ارتقای امکانات و حفاظت هرچه بهتر از این میراث طبیعی ارزشمند استفاده خواهد کرد.

منبع: فرمانداری کازرون

برچسب ها: حمایت ، سایت گوزن زرد ، میانکتل کازرون ، فرماندار کازرون
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