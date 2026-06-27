باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- nubia Air Pro دارای بدنهای با ضخامت کمتر از ۶ میلیمتر، وزن ۱۷۲ گرم و مقاومت در برابر آب و گرد و غبار با استاندارد IP۶۸/IP۶۹K است.
صفحه نمایش آن یک صفحه نمایش ۶.۷۷ اینچی AMOLED با وضوح ۱۲۲۴ در ۲۷۲۰ پیکسل، نرخ تازهسازی ۱۴۴ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۴۴۱ پیکسل در هر اینچ و روشنایی تا ۴۵۰۰ نیت است.
این دستگاه اندروید ۱۶ را اجرا میکند، از پردازنده Mediatek Dimensity ۷۱۰۰، پردازنده گرافیکی Mali-G۶۱۰ MC۲، ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره میبرد.
دوربین اصلی آن دارای وضوح ۱۰۸ مگاپیکسلی و لنز زاویه باز است، در حالی که دوربین جلو وضوح ۳۲ مگاپیکسلی ارائه میدهد.
ZTE همچنین این گوشی را به دو درگاه سیمکارت، پورت USB Type-C ۲.۰، NFC، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش و باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ واتی مجهز کرده است.
منبع: gsmarena