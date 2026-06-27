ZTE از یک گوشی جدید رونمایی کرده که برای رقابت با گوشی‌های سری "Air" که امسال توسط اپل و سامسونگ عرضه شده‌اند، طراحی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- nubia Air Pro دارای بدنه‌ای با ضخامت کمتر از ۶ میلی‌متر، وزن ۱۷۲ گرم و مقاومت در برابر آب و گرد و غبار با استاندارد IP۶۸/IP۶۹K است.

صفحه نمایش آن یک صفحه نمایش ۶.۷۷ اینچی AMOLED با وضوح ۱۲۲۴ در ۲۷۲۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۴۴ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۴۴۱ پیکسل در هر اینچ و روشنایی تا ۴۵۰۰ نیت است.

این دستگاه اندروید ۱۶ را اجرا می‌کند، از پردازنده Mediatek Dimensity ۷۱۰۰، پردازنده گرافیکی Mali-G۶۱۰ MC۲، ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن دارای وضوح ۱۰۸ مگاپیکسلی و لنز زاویه باز است، در حالی که دوربین جلو وضوح ۳۲ مگاپیکسلی ارائه می‌دهد.

ZTE همچنین این گوشی را به دو درگاه سیم‌کارت، پورت USB Type-C ۲.۰، NFC، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش و باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ واتی مجهز کرده است.

منبع: gsmarena

برچسب ها: شرکت ZTE ، گوشی ZTE Axon 20 5G ، گوشی جدید ، اپل ، سامسونگ
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