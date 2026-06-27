باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: کمیته ویژه‌ای برای رصد و مدیریت وضعیت سوخت‌رسانی تشکیل شده است. در این چارچوب، تکمیل ظرفیت مخازن و موجودی جایگاه‌های عرضه سوخت در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی‌های لازم برای افزایش حجم سوخت‌رسانی انجام شده است.

محرمی افزود: در حوزه سوخت‌رسانی دو بازوی اصلی فعال هستند؛ یکی جایگاه‌های عرضه سوخت و دیگری بخش حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی. هر دو بخش در کنار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با حداکثر توان در حال فعالیت هستند تا سوخت مورد نیاز شهروندان و زائران بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای در ایام تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد و استان تامین شود.

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای عرضه سوخت در این ایام وجود ندارد، گفت: تامین فرآورده‌های نفتی از پالایشگاه‌ها به مقصد مشهد و سپس توزیع آن در جایگاه‌ها به‌صورت پویا مدیریت می‌شود؛ به این معنا که حتی در صورت افزایش تعداد زائران فراتر از برآورد‌های اولیه نیز امکان تامین سوخت فراهم است.

مجرمی ادامه داد: با توجه به اعلام آمار تقریبی حضور زائران از سوی استانداری، برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش حمل و توزیع سوخت انجام شده است و موجودی جایگاه‌ها به‌طور مستمر رصد و تکمیل می‌شود.

وی گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و آماده‌باش کامل نیرو‌های عملیاتی، تلاش می‌کنیم خدمات سوخت‌رسانی در این ایام به بهترین شکل ممکن انجام شود و شهروندان و زائران با آرامش خاطر از خدمات جایگاه‌ها استفاده کنند.