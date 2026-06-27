پیروزی غنا مقابل کرواسی، صعود تاریخی تیم ملی ایران به مرحله حذفی جام جهانی را قطعی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در حالی که تیم ملی ایران با تساوی مقابل مصر، از رسیدن به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ در مرحله گروهی بازماند، حالا همه نگاه‌ها به سوی یک سناریوی عجیب و پر از احساسات خیره شده است. سرنوشت صعود ایران، در دستان مردی است که سال‌ها رویای صعود را با ایران دنبال کرد، اما نتوانست آن را به واقعیت تبدیل کند: کارلوس کی‌روش.

غنا، شگفتی‌ساز بزرگ این جام جهانی، در آستانه یک نبرد سرنوشت‌ساز با کرواسی قرار دارد. غنا که با ۴ امتیاز، صعود خود را تضمین کرده، حالا می‌تواند نقش «نجات‌دهنده» ایران را ایفا کند. اگر غنا مقابل کرواسی پیروز شود، کرواسی با تفاضل گل پایین‌تر، راه صعود را بر خود بسته و ایران به لطف امتیازات به‌دست‌آمده، برای نخستین بار در تاریخ، به دور بعدی جام جهانی قدم خواهد گذاشت.

این یک تقابل احساسی است؛ کی‌روش که در سه دوره جام جهانی با ایران هم‌مسیر بود، اما هر بار در لحظات حساس با شکست مواجه شد، حالا می‌تواند با پیروزی مقابل یکی از غول‌های اروپایی، میراث خود را با موفقیت تیم ملی ایران گره بزند. هواداران فوتبال ایران اکنون نه تنها منتظر نتیجه غنا هستند، بلکه مشتاقند ببینند آیا کی‌روش می‌تواند آنچه را که در ایران نتوانست، در اینجا برای ما رقم بزند؟

نبرد غنا و کرواسی، ساعت ۰۰:۳۰ بامداد یکشنبه، لحظه‌ای است که می‌تواند تاریخ فوتبال ایران را تغییر دهد.

برچسب ها: جام جهانی2026 ، غنا
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