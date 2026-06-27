باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - ولی خداکرمی دادستان عمومی و انقلاب سلماس با اشاره به بارش‌های شدید اخیر و وقوع آب‌گرفتگی و سیلاب در برخی مناطق شهرستان از ورود دادستانی به این موضوع در راستای صیانت از حقوق عامه خبر داد.

وی اظهار کرد: دادستانی به عنوان مدعی‌العموم، بررسی دقیق عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تمامی عوامل مرتبط با این حادثه را در دستور کار قرار داده و هرگونه قصور، کوتاهی یا ترک فعل احتمالی که در بروز یا تشدید مشکلات و خسارات نقش داشته باشد، به‌صورت ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب سلماس افزود: چنانچه در بررسی‌های انجام‌شده، قصور یا ترک فعل هر یک از دستگاه‌های اجرایی، مدیران یا مسئولان ذی‌ربط محرز شود، بدون هیچ‌گونه اغماض با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

خداکرمی تأکید کرد: در صورت احراز هرگونه قصور، برای افراد یا دستگاه‌های مسئول پرونده قضایی تشکیل و موضوع تا حصول نتیجه نهایی از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ حقوق عامه از اولویت‌های دستگاه قضایی است و دادستانی با جدیت روند رسیدگی به این پرونده را دنبال خواهد کرد تا ضمن شناسایی عوامل احتمالی قصور، از تکرار چنین حوادثی پیشگیری شود.