باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - معصومه صفری اوریمی مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با بیان اینکه ارتقای بهره‌وری در واحد‌های دامداری کوچک و بزرگ مقیاس از سیاست‌های اصلی این مدیریت است، گفت: در خردادماه گذشته، با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و همکاری فعالان این حوزه، ۱۲۲ تن شیر خام با کیفیت مطلوب در سطح شهرستان استحصال شد.

او افزود: بخش عمده‌ای از این حجم تولید، از طریق سه سکوی مجاز و تحت نظارت جمع‌آوری شیر خام در نقاط مختلف شهرستان تجمیع شده است. این مراکز با استقرار استاندارد‌های بهداشتی، نقش محوری در اتصال مستقیم تولیدکنندگان به صنایع لبنی و حذف واسطه‌های غیرضروری ایفا می‌کنند.

صفری اوریمی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نظارت‌های بهداشتی تأکید کرد و گفت: تولید شیر خام به عنوان ماده اولیه صنایع لبنی، از حساسیت بالایی برخوردار است. به همین منظور، کارشناسان دامپزشکی و بازرسان جهاد کشاورزی به‌صورت مستمر بر روند فعالیت سکو‌های جمع‌آوری، وضعیت بهداشت ظروف حمل و نقل، دمای نگهداری شیر و شاخص‌های کیفی آن نظارت دارند تا محصول نهایی با بالاترین سطح سلامت به دست مصرف‌کنندگان و کارخانه‌های فرآوری برسد.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر افزود: این میزان تولید شیر علاوه بر تأمین نیاز بخشی از بازار مصرف محلی، خوراک اولیه صنایع تبدیلی و لبنی شهرستان را نیز فراهم کرده است که خود باعث تقویت ارزش افزوده در بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار برای بهره‌برداران و نیرو‌های شاغل در بخش لجستیک و فرآوری شده است.

صفری اوریمی در پایان با اشاره به حمایت‌های این مدیریت از دامداران شهرستان، گفت: تلاش ما بر این است که با ارائه تسهیلات حمایتی، تأمین نهاده‌های دامی با نرخ مصوب و برگزاری دوره‌های آموزشی ترویجی برای ارتقای دانش فنی دامداران، روند افزایشی تولید شیر خام را در ماه‌های آینده نیز حفظ کرده و جایگاه قائم‌شهر را در تولید محصولات دامی در استان بیش از پیش تثبیت کنیم.