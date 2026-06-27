باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس با اعلام اینکه با برگزاری نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان فارس، برنامه‌ریزی‌ها برای این رویداد مهم فرهنگی آغاز شد، گفت: این دوره از جشنواره با تمرکز ویژه بر بزرگداشت شهدا و تقویت هویت ملی، گامی نو در عرصه هنر نمایش ایران برخواهد داشت.

در این نشست که با حضور سولماز دهقانی، معاونت هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، آلاله پروانه رئیس امور هنری این اداره کل، دکتر بنیادی، امیر صادقی، مدیرعامل انجمن هنر‌های نمایشی استان، بهنام بداغی رئیس هیات مدیره انجمن هنر‌های نمایشی و محمدجواد کارگران، کارشناس هنر‌های نمایشی برگزار شد.

مدیران ارشد فرهنگی و مسئولان انجمن هنر‌های نمایشی استان فارس گرد هم آمدند تا ضمن بررسی تجربیات دوره‌های پیشین، مسیر آینده این رویداد هنری را ترسیم کنند.

محوریت اصلی این دوره بر «تقویت هویت ایرانی-اسلامی»، «مردمی‌سازی و عدالت فرهنگی» و توجه به وقایع مهم ملی استوار خواهد بود.

موضوعاتی، چون صلح و دوستی، انسجام ملی، دفاع از خلیج فارس، اقتصاد مقاومتی، مصرف بهینه انرژی، محیط‌زیست و همچنین چالش‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و فضای مجازی، از جمله محور‌های کلیدی محتوایی این دوره از جشنواره خواهند بود.

معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در این نشست، گفت: جشنواره امسال بر موضعی استوار بنا شده است؛ بازنمایی شکوه هویت ایرانی-اسلامی در سایه نورانیت شهدا و بر آن هستیم تا با بهره‌گیری از قدرت نمایش، پیوند میان هنر و وقایع بنیادین ملی را تقویت کنیم.

سولماز دهقانی افزود: از دفاع از حریم خلیج فارس تا مفاهیم صلح و انسجام ملی، تمامی این مضامین در کانون توجه ما قرار دارند تا هنر نمایش، صدای حقیقت و بازتاب‌دهنده هویت اصیل ملت ما در برابر چالش‌های نوین جهانی باشد.

مدیرعامل انجمن هنر‌های نمایشی استان فارس، نیز بر برگزاری این رویداد در بالاترین سطح کیفی تأکید کرد و گفت: جشنواره تئاتر فارس بستری برای تعامل هنرمندان و شکوفایی استعداد‌های شهرستان‌هاست.

امیر صادقی همچنین بر «کیفیت هنری» و «عدالت هنری» به عنوان اصول بنیادین این دوره تأکید ورزید و یادآور شد: بزرگداشت یاد شهدا و پیوند هنر با ارزش‌های دفاع مقدس، وظیفه‌ای غیرقابل انکار است تا هنر بتواند به عنوان صدای حقیقت و تاریخ ایفای نقش کند.

منبع: ارشاد فارس