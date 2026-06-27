رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صداوسیما درخصوص تولیدات مرتبط با ایام وداع و تشییع رهبر شهید گفت: برای رهبر شهیدمان یک مجموعه ۴۰ قسمتی از صدای شاعران برجسته معاصر آماده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن صفایی‌فرد رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صداوسیما درخصوص تولیدات مرتبط با ایام وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: برای رهبر شهیدمان یک مجموعه ۴۰ قسمتی از صدای شاعران برجسته معاصر آماده شده است.

او افزود: این شاعران به‌عنوان ادیب و افرادی که هر سال در محضر رهبری حاضر می‌شدند، در بدرقه رهبر شهید انقلاب به تولید اثر پرداخته‌اند که به مناسبت ایام تشییع و خاکسپاری امام شهید خامنه‌ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ بنابراین یکی از بخش‌های پوشش رسانه‌ای تشییع رهبر انقلاب، شعرخوانی شاعران برای حضرت آقاست که علاوه‌بر ۴۰ قسمتی که ضبط شده، امیدواریم قسمت‌های بیشتری نیز آماده شود.

وی افزود: تعدادی آثار بی‌کلام نیز در حال آماده‌سازی است. محمدرضا چراغعلی و آهنگسازان دیگری در این حوزه با ما همکاری می‌کنند. از ابتدای شهادت رهبر انقلاب تاکنون حدود ۱۰ قطعه برای تشییع قائد شهید امت و در رثای ایشان تولید شده که حدود شش قطعه از آنها به مناسبت چهلم شهادت رهبرمان منتشر شد. اکنون هم حدود چهار یا پنج قطعه جدید در حال آماده‌سازی است.

رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان ادامه داد: دو غزل از شهید آیت‌الله خامنه‌ای را نیز در این ایام ساخته‌ایم و نتیجه این تولیدات احتمالاً به مراسم تشییع می‌رسد. یکی از آنها غزلی است که در آن، رهبر شهید التجا به امام رضا (ع) می‌برند و امیدواریم این اثر به مراسم خاکسپاری رهبر شهیدمان در حرم مطهر رضوی برسد. آهنگ‌سازی این اثر را امیرحسین سام از آهنگسازان برجسته کشور به عهده داشته است. قطعه «خورشید من» نیز با مصراع درخشان رهبر شهید ساخته شده است که می‌گوید: «خورشید من برآی که وقت دمیدن است» و این اثر را محمدرضا موسوی با صدای گرم خود خوانده و میلاد آقایی آهنگ‌سازی این اثر را برعهده داشته است.

صفایی‌فرد متذکر شد: پیش‌تر هم در سال ۱۴۰۳ یک غزل دیگر از رهبر شهید را امید رهبران ساخته بود که قطعه «موج غیرت» نامیده شد. فکر می‌کنم مرکز موسیقی رسانه ملی طی دو سال اخیر روی سه غزل از شهید آیت‌الله خامنه‌ای کار کرده و هر سه، از نظر ادبی ارزشمندند و از نظر تاریخی و شأن ادبی شایسته رهبر شهیدمان هستند.

وی اضافه کرد: قطعه دیگری با آهنگ‌سازی‌هادی آرزم و شعری از مرضیه براتی‌پور، به نام «صدای تو» هم به‌زودی منتشر می‌شود. این اثر بسیار ارزشمند است و هفته آینده رونمایی می‌شود.

رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود رسانه ملی درباره تولیدات موسیقایی برای شهدای میناب نیز اظهار کرد: درخصوص بچه‌های شهید میناب نیز دو اثر در مرکز موسیقی تهیه کرده‌ایم. یکی از آنها، به نظرم، بهترین قطعه برای شهدای میناب و بچه‌های میناب تا امروز است که «الفبای شهادت» نامیده شد و با صدای امیرحقیقت به مخاطبان عرضه شده است.

صفایی‌فرد یادآوری کرد: آثاری دیگر هم به‌صورت مجموعه‌ای با حامد زمانی در حال تولید داریم که یکی از قطعاتش درباره بچه‌های میناب بوده و تحویل شده است و در وقت خودش منتشر می‌شود. همچنین حامد زمانی اکنون قطعه دیگری را هم در آخرین مراحل آماده‌سازی دارد. این اثر درباره لبنان است و «تهران بیروت» نام دارد که محمدمهدی سیار آن را سروده است. بعد از ۱۰ سال محمدمهدی سیار دوباره با حامد زمانی همکاری می‌کند و امیدوارم این قطعه هم شنیدنی باشد.

منبع: رسانه ملی