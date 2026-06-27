رئیس پلیس راهور استان یزد گفت: با توجه به برگزاری مراسم‌های عزاداری ۱۳ محرم، فردا در نوبت صبح و بعدازظهر محدودیت ترافیکی در شهر یزد اعمال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ دستوار رئیس پلیس راهور استان یزد درباره محدودیت‌های ترافیکی روز یکشنبه گفت: با توجه به برگزاری مراسم ۱۳ محرم در خیابان قیام، محدودیت تردد از سمت تقاطع بعثت و تقاطع شهدا به سمت خیابان قیام را از ساعت ۶ صبح خواهیم داشت.

وی افزود: همچنین در این مدت، محدودیت پارک خودرو‌ها با توجه به حضور هیئت‌های مذهبی در خیابان قیام به سمت مسجد ملااسماعیل اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راهور ادامه داد: بعدازظهر روز یکشنبه هم برنامه حضور هیئت‌های مذهبی در حسینیه امیرچقماق برگزار می‌شود و بر این اساس تردد از سمت میدان شهید بهشتی، تقاطع مهدی و خیابان سلمان به سمت تقاطع شهدا با محدودیت مواجه می‌شود.

دستوار اظهار داشت: در این زمان هم محدودیت پارک خودرو در تقاطع شهدا و حسینیه امیرچقماق اعمال می‌شود و از شهروندان می‌خواهیم با پلیس همکاری کرده تا شاهد برگزار مراسم باشکوهی باشیم.

منبع؛ صدا و سیما 

برچسب ها: محدودیت های ترافیکی ، استان یزد ، مراسم عزاداری ، پلیس‌راهور
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