باشگاه خبرنگاران جوان - در سالهای اخیر به کنشگری تأثیرگذار در عرصه مدیریت شهری در جهان بدل شده و مسیر رو به رشدی که شهرداری این کلانشهر در حوزه دیپلماسی شهری طی کرده، اکنون با انتخاب محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، بهعنوان نایبرئیس منطقهای انجمن کلانشهرهای جهان (متروپلیس) در منطقه اوراسیا و خاورمیانه، وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که جایگاه شیراز را بهعنوان نمایندهای معتبر از ایران در این عرصه بیش از پیش تقویت میکند.
هاشم مظاهریزاده، رئیس اداره ارتباطات بینالملل شهرداری شیراز، در این خصوص اظهار داشت: رویداد سهسالانه مجمع عمومی متروپلیس بهعنوان اصلیترین رویداد متروپلیس به میزبانی طنجه مراکش و با حضور نمایندگانی از شهرهای عضو از جمله بارسلون، مادرید، پکن، گوانگژو، بوئنوس آیرس، بوگوتا، سائوپائولو، قاهره، دوربان، استانبول، کازان، مونترال، ژنو، ژوهانسبورگ، قونیه، سئول، رباط، تهران و ... برگزار شد که طی مهمترین بخش دستور کار، اعضای مجمع هیئتمدیره جدید را انتخاب کردند که خوشبختانه شهرداری شیراز برای یک دوره سهساله دیگر نیز به عضویت هیئتمدیره درآمد.
او ضمن توضیح فرایند انتخاب کرسیهای مدیریتی متروپلیس افزود: مطابق اساسنامه، هیئتمدیره جدید نسبت به تشکیل جلسهای برای انتخاب ارکان حکمرانی این نهاد معتبر بینالمللی از میان اعضای هیئتمدیره اقدام کرد که در این میان شهرداری شیراز برای یک دوره سهساله بهعنوان نایبرئیس منطقهای متروپلیس در اوراسیا و خاورمیانه انتخاب شد.
مظاهریزاده تصریح کرد: طبق ماده ۱۲ اساسنامه سازمان، نایبرئیس منطقهای بهعنوان نماینده سازمان در منطقه مدنظر شناخته شده و در رویدادها، فعالیتها و اقدامات انجامشده در آن منطقه متروپلیس را نمایندگی میکند.
رئیس اداره ارتباطات بینالملل شهرداری شیراز گفت: نایبرئیسی، یک جایگاه سیاسی–مدیریتی و غیر فنی است و از این جهت عملاً عالیترین مقام شهر عضو عهدهدار این سمت است.
او با اشاره به اهمیت حضور قدرتمند و تأثیرگذار شهرهای کشور در سازمانها و نهادهای معتبر بینالمللی تصریح کرد: قطعاً حضور اثربخش در چنین سطحی از تعاملات بینالمللی علاوه بر ارتقای برند و جایگاه بینالمللی شهر شیراز، فرصتهای بینظیری برای شنیده شدن صدای شیراز در مجامع بینالمللی، ارائه دستاوردها و اقدامات ارزنده مدیریت شهری در آوردگاههای معظم جهانی و تسهیل دسترسی به تجربیات ارزشمند شهرهای پیشرو جهان فراهم میآورد، اما ورای همه این موارد ارزش واقعی دیپلماسی شهری کارآمد و موفق را باید در منافع آن برای تقویت جایگاه کشور در عرصههای جهانی و افزایش قدرت نرم کشور جستوجو کرد.
مظاهریزاده خاطرنشان کرد: دقیقاً بر اساس همین باور است که ضمن رقابت حرفهای با سایر شهرهای کشور در عرصه دیپلماسی شهری، رویکرد و سیاست شهردار شیراز در این حوزه اولویت منافع ملی و پرهیز از رقابتهای غیرضروری و غیرسازندهای است که بهجای تأمین منافع ملی بر رقابتهای داخلی متمرکز باشد.
رئیس اداره ارتباطات بینالملل شهرداری شیراز ضمن اشاره به جایگاه شیراز بهعنوان تنها کلانشهر ایرانی عضو هیئتمدیره اتحادیه شهرهای تاریخی، نایبرئیس منطقهای متروپلیس، نایبرئیس مجمع شهرداران آسیایی و عضویت فعال در چند نهاد و سازمان معتبر بینالمللی خاطرنشان کرد: این موفقیتها در کنار اقدامات ارزشمند در حوزه دیپلماسی فرهنگی از جمله برگزاری ده رویداد فرهنگی در خارج از کشور، مسابقه بینالمللی نقاشی کودکان و نظایر آن شیراز را به شهری پیشرو در حوزه دیپلماسی و همکاریهای بینالمللی تبدیل کرده، اما حتی با یک چشمانداز واقعگرایانه و مبتنی بر توانمندیهای موجود، عمقبخشی و گسترش فعالیتها یک الزام منطقی محسوب میشود که امید است کسب کرسیهای بینالمللی تحقق آن را تسریع و تسهیل کند.
افقهای نوین دیپلماسی برای توسعه همکاریهای بینالمللی
گفتنی است، انتخاب شهردار شیراز بهعنوان نایبرئیس منطقهای متروپلیس، جایگاه این کلانشهر را در شبکه تصمیمسازی مدیریت شهری جهان تثبیت کرده و افق تازهای پیش روی تعاملات بینالمللی آن گشوده است. این موفقیت، ادامه روندی است که شیراز در سالهای اخیر در حوزه دیپلماسی شهری دنبال کرده و اکنون، ظرفیتهای جدیدی برای معرفی توانمندیها، تبادل تجربه و توسعه همکاریهای فراملی در اختیار دارد.
در مجموع، این دستاورد را میتوان گامی مؤثر در مسیر تقویت نقشآفرینی شیراز در عرصه بینالمللی دانست؛ جایگاهی که میتواند به تحکیم منزلت جهانی شهر و ارتقای موقعیت آن در میان کلانشهرهای اثرگذار جهان بینجامد.
منبع: شهرداری شیراز