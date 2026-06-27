باشگاه‌خبرنگاران جوان - محمد شکیبی‌نسب، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در جریان سفر به استان بوشهر در نشست با سیاوش ارجمندزاده، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، معاونان و رؤسای حوزه‌های تخصصی، آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های بندری، دریایی و زیربنایی را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری، برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های دریایی و بندری، وضعیت عملیات بندری، ظرفیت‌های موجود و راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرآیندهای ارائه خدمات به ذینفعان و فراهم‌سازی بستر مناسب برای توسعه تجارت دریایی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار و توسعه زیرساخت‌های راهبردی اظهار داشت: توسعه متوازن زیرساخت‌های بندری و دریایی، افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و برنامه‌ریزی هدفمند، از مهم‌ترین الزامات ارتقای جایگاه بنادر کشور در عرصه تجارت دریایی و پاسخگویی مطلوب به نیاز فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان بوشهر در اقتصاد دریامحور، خواستار تسریع در اجرای پروژه‌های در دست اقدام و رفع موانع اجرایی شد و افزود: تمامی طرح‌های توسعه‌ای باید با رویکرد افزایش بهره‌وری، تسهیل خدمات‌رسانی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد استان و کشور دنبال شوند.

محمد شکیبی‌نسب همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی مجتمع بندری نگین به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های توسعه‌ای سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار کرد: مجتمع بندری نگین آینده توسعه بندر بوشهر را رقم خواهد زد و با تکمیل زیرساخت‌ها و فراهم شدن بستر حضور سرمایه‌گذاران، این مجتمع به یکی از قطب‌های مهم فعالیت‌های بندری، لجستیکی، صنایع دریامحور و پشتیبانی از تجارت دریایی کشور تبدیل خواهد شد و تسریع در تکمیل زیرساخت‌های اساسی این مجتمع و فراهم کردن شرایط لازم برای حضور هرچه گسترده‌تر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از اولویت های این مجتمع به شمار می رود.

شکیبی‌نسب در پایان با تأکید بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های راهبردی استان بوشهر، خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای افزایش سهم بنادر استان در تجارت دریایی کشور، توسعه فعالیت‌های ترانزیتی و لجستیکی، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت نقش بندر بوشهر و مجتمع بندری نگین در تحقق سیاست‌های کلان توسعه دریامحور و اقتصاد مقاومتی شد.