باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه بشارتی - دادرس، مدیر کل هواشناسی گیلان از ورود سامانه بارشی به گیلان از اواخر امروز شنبه ۶ تیر خبرداد و گفت : بارندگی، وزش باد،مه آلودگی،تگرگ،رعدوبرق از اهم وضعیت پیش بینی شده است.

مدیر کل هواشناسی گیلان به وضعیت ناپایداری شرایط جوی استان اشاره کردو افزود : سطح نارنجی هواشناسی برای شرایط فعلی اعلام شده است.

دادرس افزود: این شرایط تا پایان روز یکشنبه ادامه دارد ، جاری شدن سیلاب ،طغیان رودخانه ها ، عدم توقف در حاشیه رودخانه ها و لغزش و رانش مناطق کوهستانی از اهم شرایط جوی است که گزارش شده است.