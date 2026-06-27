مدیر کل هواشناسی گیلان از هشدار سطح نارنجی هواشناسی خبر داد و گفت: از عصر امروز نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده نفوذ سامانه بارشی به استان است.

باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه بشارتی - دادرس، مدیر کل هواشناسی گیلان  از ورود سامانه بارشی به گیلان از اواخر امروز شنبه ۶ تیر خبرداد و گفت : بارندگی، وزش باد،مه آلودگی،تگرگ،رعدوبرق از اهم وضعیت پیش بینی شده است.

مدیر کل هواشناسی گیلان به وضعیت ناپایداری شرایط جوی استان اشاره کردو افزود : سطح نارنجی هواشناسی برای شرایط فعلی اعلام شده است.

دادرس افزود: این شرایط تا پایان روز یکشنبه ادامه دارد ، جاری شدن سیلاب ،طغیان رودخانه ها ، عدم توقف در حاشیه رودخانه ها و لغزش و رانش مناطق کوهستانی از اهم شرایط جوی است که گزارش شده است.

برچسب ها: هواشناسی ، بارندگی
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