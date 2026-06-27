باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مومنی در جلسه هماهنگی ترافیکی تشییع رهبر شهید انقلاب با تأکید بر اینکه موفقیت اجرای این مأموریت‌ها در گروی همکاری مردم است، اظهار کرد: جزئیات محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های برون‌شهری و معابر شهری متناسب با مسیر‌های مراسم، به‌زودی اعلام خواهد شد.

جانشین پلیس راهور فراجا با اشاره به چالش‌های پیش‌روی برگزاری مراسم در تهران، قم و مشهد، گفت: مهم‌ترین مسئله، تأمین حمل‌ونقل عمومی برای انتقال زائران و شرکت‌کنندگان از پارکینگ‌ها به محل برگزاری مراسم است.

وی افزود: در تهران با هماهنگی شهرداری، ۱۴ محور ورودی برای هدایت خودرو‌ها و اتصال به شبکه حمل‌ونقل عمومی و ایستگاه‌های مترو پیش‌بینی شده است، اما در برخی شهر‌ها از جمله قم همچنان نیاز به تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی وجود دارد.

مؤمنی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست ظرفیت پارکینگ‌های متعلق به سازمان‌ها و ادارات را در اختیار ستاد برگزاری قرار دهند تا مدیریت تردد و توقف خودرو‌ها با سهولت بیشتری انجام شود.

وی بر ضرورت حفظ مسیر‌های سبز امدادی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول برای برگزاری ایمن و روان مراسم تأکید کرد.

جانشین پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت حفظ مسیر‌های ویژه امدادی در ایام مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید (ره)، گفت: مسیر سبز امدادی باید به‌طور کامل حفظ شود تا اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی و خودرو‌های امدادی بتوانند بدون وقفه تردد کنند.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز افزود: هرگونه اختلال در این مسیر‌های ویژه می‌تواند مشکلات جدی در امدادرسانی و جابه‌جایی زائران ایجاد کند.

جانشین پلیس راهور فراجا همچنین از پیشنهاد این پلیس به سازمان راهداری برای رایگان شدن عوارض آزادراه غدیر در روز‌های برگزاری مراسم خبر داد و گفت: در صورت اجرای این پیشنهاد، بخشی از خودرو‌های ورودی از غرب کشور به جای ورود به محور کرج ـ تهران، از آزادراه غدیر تردد خواهند کرد که نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی پایتخت خواهد داشت. در غیر این صورت، کنترل ترافیک در محور کرج ـ تهران با دشواری همراه خواهد بود و ناچار به اعمال محدودیت‌های بیشتری خواهیم شد.

سردار مؤمنی از تداوم محدودیت فعالیت‌های عمرانی در مسیر‌های محل برگزاری مراسم خبر داد و گفت: جزئیات محدودیت‌های ترافیکی نیز فردا به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

وی با توصیه به شهروندانی که قصد سفر با خودروی شخصی به تهران، قم و مشهد را دارند، گفت: رانندگان پیش از حرکت، خودرو‌های خود را از نظر فنی بازدید کنند تا در طول سفر با مشکل مواجه نشوند.

جانشین پلیس راهور همچنین از شهروندان خواست محل پارک خودروی خود را در پارکینگ‌های تعیین‌شده ثبت یا در تلفن همراه یادداشت کنند تا پس از پایان مراسم، در پیدا کردن خودرو با مشکل مواجه نشوند.

وی افزود: مرکز پاسخگویی پلیس ۱۱۰ نیز برای راهنمایی شهروندان در این زمینه آماده خدمت‌رسانی خواهد بود.

مؤمنی با تأکید بر ضرورت افزایش استراحتگاه‌ها و مواکب بین‌راهی به ویژه در مسیر‌های منتهی به مشهد، اظهار کرد: کاهش حوادث رانندگی مهم‌ترین هدف پلیس در این مأموریت است.

وی از مردم خواست در روز‌های برگزاری مراسم در تهران، قم و مشهد، حتی‌الامکان از خودروی شخصی استفاده نکنند و برای تردد از ناوگان حمل‌ونقل عمومی بهره ببرند تا مدیریت ترافیک با سهولت بیشتری انجام شود.

جانشین پلیس راهور همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست آمار نیرو‌ها و تجهیزات خود را برای پوشش مراسم تشییع و اربعین اعلام کنند و بر ضرورت تقویت خدمات امداد خودرو، جرثقیل‌های حمل خودرو و خدمات بیمه‌ای، به ویژه با توجه به گرمای هوا، تأکید کرد.