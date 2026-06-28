باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: در جنگ ۱۲ روزه، بسته حمایتی برای فعالان اقتصادی درنظر گرفته شد و بر اساس آمارهای اتاق بازرگانی، متأسفانه این حمایت در حد کمتر از ۱۰ درصد بوده است و در برنامه‌های فعالان اقتصادی تأثیرگذار نبوده است.

حسن‌زاده ادامه داد: بسته حمایتی جنگ تحمیلی سوم که برای حمایت کردن از بنگاه‌های اقتصادی درنظر گرفته شد تا امروز، هیچ کمکی برای آن‌ها نبوده است و افزایش نرخ انرژی و قطعی انرژی که در شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد مشکلات بسیار زیادی را به وجود آورده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: افزایش قیمت انرژی باعث تورم و افزایش قیمت کالاها شده است و این موضوع باعث نارضایتی مردم می‌شود.