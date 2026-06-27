رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای اسکو گفت: احسان نرمانی کهنمویی و حسن صفری از این شهرستان توانستند با شایستگی به ترکیب تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران راه یابند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی کاظمی از اعلام اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی اردوی آمادگی مسابقات جهانی مهارت خبر داد.

وی با تشریح روند انتخاب نفرات برتر اظهار داشت: از میان ۱۴۰ نفر نخبه مهارتی از ۳۱ استان سراسر کشور، ۲۲ نفر در ۲۰ رشته از ۱۳ استان موفق به راهیابی به مرحله نهایی اردوی آمادگی مسابقات جهانی مهارت شدند.

وی گفت: از این میان، احسان نرمانی کهنمویی در رشته توسعه نرم‌افزار‌های موبایل و حسن صفری در رشته امنیت سایبری از این شهرستان توانستند با شایستگی به ترکیب تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران راه یابند.

کاظمی گفت:این دوره از مسابقات، چهل و هشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت خواهد بود که در سال ۲۰۲۶ به میزبانی شهر شانگهای کشور چین برگزار می شود.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما