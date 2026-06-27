رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای اسکو گفت: احسان نرمانی کهنمویی و حسن صفری از این شهرستان توانستند با شایستگی به ترکیب تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران راه یابند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی کاظمی از اعلام اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی اردوی آمادگی مسابقات جهانی مهارت خبر داد.

 وی با تشریح روند انتخاب نفرات برتر اظهار داشت: از میان ۱۴۰ نفر نخبه مهارتی از ۳۱ استان سراسر کشور، ۲۲ نفر در ۲۰ رشته از ۱۳ استان موفق به راهیابی به مرحله نهایی اردوی آمادگی مسابقات جهانی مهارت شدند.

وی گفت: از این میان، احسان نرمانی کهنمویی در رشته توسعه نرم‌افزار‌های موبایل و حسن صفری در رشته امنیت سایبری از این شهرستان توانستند با شایستگی به ترکیب تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران راه یابند.

 کاظمی گفت:این دوره از مسابقات، چهل و هشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت خواهد بود که در سال ۲۰۲۶ به میزبانی شهر شانگهای کشور چین برگزار می شود.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: آموزش فنی و حرفه ای ، مسابقات جهانی مهارت
خبرهای مرتبط
برگزاری دومین دوره مسابقات مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح کشور در تبریز
برگزاری مسابقات مهارت آموزی کارکنان وظیفه ارتش شمال غرب در تبریز
تجلیل از برگزیدگان مسابقات مهارت آموزی سربازان شمال غرب در تبریز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازسازی پل تخریب شده بزرگراه پیامبر اعظم تا ۲ ماه آینده به پایان می رسد
تولید سالانه ۱.۵ میلیون تن علوفه در اراضی دیم با استفاده از آب باران
دو جوان نخبه اسکویی در ترکیب تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران
آخرین اخبار
دو جوان نخبه اسکویی در ترکیب تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران
تولید سالانه ۱.۵ میلیون تن علوفه در اراضی دیم با استفاده از آب باران
بازسازی پل تخریب شده بزرگراه پیامبر اعظم تا ۲ ماه آینده به پایان می رسد
خسارت سیل به باغ‌ها و زیرساخت‌های شهرستان مرند
حمله خرس به شهروند مراغه‌ای در دامنه کوه سهند