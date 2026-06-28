احیای حماسه حسینی در عرصه جهانی + عکس

باشگاه خبرنگاران جوان - با فرارسیدن «یوم الحسین»، امسال هم اکثر کشورهای جهان در روز عاشورا شاهد برپایی آیینهای پرشور و مردمی عزاداران حسینی بودند؛ مراسمی که با حضور ملیتها و مذاهب مختلف در حال و هوای رویدادهای شبهعاشورایی همچون حملات خونبار به مناطق اطراف نبطیه از جانب ایادی سفاک صهیونی، جلوهای دیگر داشت. این مراسم به همت رایزنیهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای ذیل برگزار شد:
صربستان
به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، مراسم بزرگداشت سوگواری و عزاداری شهادت امام حسین (ع) و یاران با وفای ایشان با همکاری رایزنی فرهنگی ایران و به میزبانی سفارت کشورمان در بلگراد برگزار شد.
در این مراسم، محمد حسین نعیمی، رایزن فرهنگی کشورمان با بیان اهداف قیام امام حسین (ع)، به پیامهای ماندگار این نهضت اشاره کرد و مفاهیمی همچون عدالتخواهی، مقابله با ظلم، حفظ کرامت انسانی و احیای ارزشهای دینی را مورد تأکید قرار داد.
وی همچنین، قیام عاشورا را الگویی الهامبخش برای آزادگی و مسئولیتپذیری در برابر بیعدالتی دانست.
سیرالئون
همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام، مسجد شیعیان فریتاون «مسجد رسول اعظم (ص)»، شاهد برگزاری مراسمی با حضور گسترده عاشقان اهل بیت (ع) بود و جلوهای از پیوند عمیق جامعه شیعی غرب آفریقا با فرهنگ عاشورا و آرمانهای برخاسته از نهضت حسینی را به نمایش گذاشت.
عابدین سیاحتاسفندیاری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود، به تبیین ابعاد معرفتی و تمدنی قیام عاشورا و جایگاه ایستادگی در برابر ظلم و ستم پرداخت.
وی با اشاره به اینکه محرم صرفاً ماه اشک و سوگواری نیست، بلکه ماه بیداری، عزت و احیای وجدان انسانی است، تأکید کرد: مکتب امام حسین علیهالسلام، مدرسهای برای تربیت انسانهای آزاده و مقاوم است و پیام عاشورا، محدود به زمان و مکان خاصی نیست، بلکه حقیقتی زنده و جاری در طول تاریخ است.
سیاحتاسفندیاری با ترسیم صحنه عصر عاشورا و بیان جانسوز مصائب خاندان اهل بیت علیهمالسلام، مخاطبان را به تأمل در یکی از عمیقترین فرازهای تاریخ اسلام فراخواند و به سخن تاریخی حضرت زینب کبری سلام الله علیها پس از واقعه عاشورا پرداخت؛ سخنی که در پاسخ به سؤال تمسخرآمیز دشمن، با صلابت و اطمینان فرمود: «من جز زیبایی چیزی ندیدم».
رایزن فرهنگی ایران با تأکید بر اینکه آرامش حقیقی با آسایش ظاهری تفاوت دارد، خاطرنشان کرد: چه بسا انسان در سختترین شرایط ظاهری قرار داشته باشد، اما به دلیل حضور در مسیر حق و انجام وظیفه الهی، از آرامشی عمیق و پایدار برخوردار باشد؛ همان آرامشی که امام حسین علیهالسلام در ظهر عاشورا و حضرت زینب سلام الله علیها در اوج اسارت و مصیبت از آن برخوردار بودند.
وی با بیان اینکه کربلا تنها یک جغرافیا نیست، بلکه جبهه دائمی حق و باطل است، افزود: عاشورا پایان نیافته است و امروز نیز هر جا مظلومی در برابر ظلم میایستد و عزت و کرامت خویش را حفظ میکند، روح عاشورا زنده است.
سیاحتاسفندیاری با اشاره به رنجهای مردم فلسطین، مقاومت ملت فلسطین را جلوهای از استمرار پیام عزت و آزادگی دانست و افزود: ایستادگی مردم مظلوم فلسطین، با وجود همه فشارها و مصائب، یادآور پیام جاودانه عاشورا و روح مقاومت در برابر ظلم است.
ترکیه (استانبول)
همزمان با فرارسیدن عاشورای حسینی، مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با حضور ایرانیان مقیم استانبول و جمعی از شیعیان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از کشورهای آذربایجان، پاکستان، افغانستان، عراق و ترکیه در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین سید محمدعلی فتاحزاده از شخصیتهای دینی با اشاره به ابعاد انسانساز واقعه عاشورا، به تبیین فلسفه قیام امام حسین (ع)، درسها و عبرتهای نهضت کربلا و جنایتهای صورتگرفته در به شهادت رساندن سبط گرامی پیامبر اکرم (ص) پرداخت.
وی حضور و توفیق شرکت در مجالس عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) را نعمتی الهی دانست که نصیب هر فردی نمیشود و بر شکرگزاری نسبت به این توفیق تأکید کرد.
در این مراسم، همچنین یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، فرماندهان و مجاهدان شهید جبهه مقاومت، رهبرشهید امت اسلام، حضرت آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای (ره) و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب گرامی داشته شد.
ابوالقاسم زمانی، مداح اهلبیت علیهمالسلام، با مرثیهسرایی و مداحی در رثای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، فضای مجلس را آکنده از شور حسینی و معنویت کرد و حاضران با نوای سینهزنی و عزاداری، ارادت خود را به ساحت سیدالشهدا (ع) ابراز داشتند.
همچنین، مراسمی دیگر با حضور صدها هزار نفر از عاشقان اهلبیت (ع) در زینبیه هالکالی استانبول، برگزار شد.
حسن بابور، رئیس انجمن تحقیق، آموزش و معرفی مکتب جعفریه در سخنانی، قیام عاشورا را مدرسه جاودانه عدالتخواهی، آزادگی و مقاومت در برابر ظلم توصیف کرد و گفت: پیام کربلا، مسئولیت همیشگی انسانها برای ایستادگی در کنار حق و حقیقت است.
مسعود ییلدریم، رئیس خدمات اعتقادی اسلام علوی در بنیاد جِم و اِسما اَرسین، رئیس فرهنگ و خانههای جمع علوی- بکتاشی، با اشاره به جایگاه والای نهضت عاشورا، امام حسین (ع) را نماد عدالت، کرامت انسانی و مبارزه با ظلم دانستند و بر ضرورت ترویج ارزشهای انسانی، همزیستی، وحدت و برادری در جامعه تأکید کردند.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، عاشورا را نماد تقابل فرهنگ جاهلیت با فرهنگ عقلانیت، عدالت، کرامت انسانی و صلح دانست و تأکید کرد: پیامبر اکرم (ص) برای استقرار عدالت، برابری، مدارا و عقلانیت مبعوث شد و قیام امام حسین (ع) نیز استمرار همین مسیر الهی بود و امروز ما سوگوار یکی از نوادگان امام حسین علیه السلام هستیم که در مقابل یزید زمان ایستادگی کرد و مظلومانه همچون جدش به شهادت رسید.
حجتالاسلام شیخ صلاحالدین اوزگوندوز، از علمای برجسته شیعیه ترکیه در سخنان خود بر ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی، احترام متقابل میان مسلمانان و پرهیز از اختلافات مذهبی تأکید کرد و عاشورا را نماد دفاع از اسلام ناب محمدی و ایستادگی در برابر انحراف خواند.
جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه، بر ضرورت تقویت وحدت مسلمانان، احترام به تفاوتهای مذهبی و تمرکز بر مشترکات امت اسلامی تأکید کرد.
وی ادامه داد: پیام امام حسین (ع) در دفاع از عدالت، کرامت انسانی و مقابله با ظلم، همچنان الهامبخش تمامی آزادگان جهان است و مقابله با بیعدالتی، مهمترین درس عاشورا برای بشریت به شمار میرود.
نمایش آیینی «حسین امید جهان است» با اجرای گروه تئاتر زینبیه و کارگردانی اردوغان اُونلو، روایتگر حماسه عاشورا بود که با استقبال و تأثر گسترده حاضران همراه شد.
سریلانکا
همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی، مراسم عزاداری برای سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با حضور دوستداران اهل بیت (ع) و علاقهمندان به فرهنگ و معارف اسلامی در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سریلانکا برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، حجتالاسلام رجبی، روحانی اعزامی از جمهوری اسلامی ایران، به بیان واقعه عاشورا و آنچه بر خاندان عصمت و طهارت و وظیفه پیروان مکتب حسینی پرداخت.
وی با تبیین ابعاد معرفتی و قرآنی نهضت عاشورا، به جایگاه ممتاز قرآن کریم در سیره و قیام امام حسین (ع) اشاره کرد.
نایروبی
جامعه شیعیان نایروبی راهپیمایی گستردهای را به مناسبت بزرگداشت شهادت حضرت امام حسین (ع)، نوه گرامی پیامبر اکرم (ص) و در راستای تداوم مراسم سوگواری و زنده نگه داشتن یاد و پیام ماه محرم برگزار کرد.
این مراسم با هدف ترویج ارزشهای جهانی نهضت حسینی از جمله عدالت، کرامت انسانی، ایثار، آزادی، مهربانی و مبارزه با ظلم و ستم برگزار شد.
این مراسم جلوهای از تنوع و انسجام جامعه شیعی کنیا را به نمایش گذاشت. علما و روحانیون، رهبران اجتماعی، جوانان، بانوان، کودکان و سالمندان از نهادها و مراکز مختلف در این برنامه حضور داشتند.
حضور سفیر و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نایروبی، بر اهمیت این مراسم و جایگاه آن در تقویت روابط فرهنگی و مذهبی میان جوامع شیعی ایران و کنیا تأکید داشت.
از اهداف این برنامه، تقویت وحدت و همبستگی میان گروههای مختلف شیعی در کنیا و توسعه همکاریهای بینجامعهای از طریق یک حرکت مشترک فرهنگی و مذهبی بود.
این راهپیمایی از مسجد امام حسن (ع) واقع در خیابان پارکرود نایروبی آغاز شد. شرکتکنندگان در طول مسیر، پلاکاردها و بنرهایی با مضامین عدالت، کرامت، حقیقت، آزادی و مقابله با ظلم در دست داشتند که برگرفته از آموزهها و ارزشهای نهضت حسینی بود.
در بخشهای مختلف مسیر، علما و رهبران جامعه شیعی ضمن تبیین ابعاد تاریخی واقعه کربلا و جایگاه امام حسین (ع)، بر نقش ماندگار و الهامبخش پیام عاشورا در زندگی جوامع معاصر تأکید کردند.
آنان خاطرنشان کردند که قیام امام حسین (ع) صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، بلکه نماد جاودانه مبارزه برای عدالت، حقیقت و کرامت انسانی است.
بوسنی و هرزگوین
همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبداللهالحسین علیهالسلام، مراسم عزاداری دهه اول محرم در حسینیه امام خامنهای سارایوو برگزار شد.
در این مراسم، ایرانیان مقیم و محبین اهل بیت (ع) با زنده نگه داشتن یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگهای اخیر، در سوگ امام حسین علیهالسلام و یاران باوفایشان اشک ماتم ریختند.
حجتالاسلام و المسلمین ربانی، از کارشناسان دینی با اشاره به پیام جاودان عاشورا تأکید کرد: عاشورا روز اعلام موضع و مرزبندی میان جبهه حق و باطل است و عزاداران حسینی با حضور در این مراسمها، وفاداری خود را به مسیر امام حسین (ع) و آرمانهای نهضت عاشورا اعلام میکنند.
وی با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا افزود: برگزاری مجالس عزاداری، زیارت و یادآوری مستمر واقعه کربلا نقش مهمی در جلوگیری از تحریف تاریخ و حفظ پیام حقیقی نهضت حسینی دارد.
به منظور بهرهمندی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان و آشنایی آنان با مکتب اهل بیت علیهمالسلام، برنامه فرهنگی - مذهبی اجرا شد.
قزاقستان (آستانه)
به مناسبت عاشورای حسینی، مراسم بزرگداشت سوگواری و عزاداری امام حسین (ع) و یاران با وفای ایشان در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان برگزار شد.
طاهری از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران، اشعاری در سوگ ابا عبد الله الحسین (ع) قرائت کرد و سپس عزاداران به سینه زنی و سوگواری پرداختند.
اسماعیلزاده، رایزن فرهنگی کشورمان در قزاقستان با تبیین پیام روز عاشورا و جنبههای مختلف قیام امام حسین علیه السلام، بر ضرورت هوشیاری و بیداری شیعیان تأکید کرد.
وی به اهمیت و فلسفه عزاداری در روز عاشورا اشاره و جریانات و اتفاقات روز عاشورا را به سبک مقتل خوانی بازخوانی کرد.