معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از اختصاص ۲۲۰ دستگاه اتوبوس دربستی با ۵۰ درصد تخفیف برای جابه‌جایی گروهی زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - جواد حیدری، معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت : در پی دستور اکید استاندار آذربایجان غربی مبنی بر تسهیل اعزام زائران و با پیگیری‌های انجام‌شده، ۲۲۰ دستگاه اتوبوس دربستی در اختیار ستاد استانی تشییع رهبر شهید قرار گرفته است که با هماهنگی و رایزنی با انجمن صنفی، این ناوگان با ۵۰ درصد تخفیف برای جابه‌جایی گروهی مسافران خدمات ارائه خواهد کرد.

وی افزود: پیش‌فروش اینترنتی بلیت برای مسافران شخصی در تاریخ‌های منتهی به مراسم آغاز شده و متقاضیان می‌توانند نسبت به خرید بلیت اقدام کنند. البته پیش‌فروش بلیت در روزهای ۱۴ و ۱۵ متوقف خواهد بود.

حیدری ادامه داد: آمادگی لازم برای افزایش تعداد ناوگان اتوبوس‌های دربستی در صورت افزایش تقاضا وجود دارد و ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی نیز در صورت نیاز، آماده ارائه خدمات به مسافران و زائران خواهد بود.

وی افزود: با تأکید استاندار آذربایجان غربی بر آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان، پایانه‌های مرزی بازرگان و تمرچین نیز برای هدایت و خدمات‌رسانی به مسافران خارجی که به‌منظور شرکت در مراسم تشییع وارد کشور می‌شوند، در آمادگی کامل قرار دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در تمامی محورهای ارتباطی استان، گشت‌های راهداری به‌صورت مستمر فعال خواهند بود و همچنین با هماهنگی رؤسای ادارات شهرستانی، مواکب خدمت‌رسانی در مسیرهای تردد راه‌اندازی شده و خدمات لازم به زائران ارائه خواهد شد.

برچسب ها: امام شهید ، ناوگان اتوبوسرانی
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