باشگاه خبرنگاران جوان - محمود رضاییکوچی در جمع اعضای هیئت اندیشهورز و فعالان حوزه مهندسی و مدیریت بحران، با تأکید بر اینکه مدیریت مؤثر بحرانها و چالشهای پیشرو نیازمند تلفیق توان فناورانه و سرمایه اجتماعی است، گفت: در کنار برخورداری از تجهیزات و ظرفیتهای فنی، آنچه موفقیت در عرصههای مختلف را تضمین میکند، تابآوری اجتماعی، همراهی مردم و بهرهگیری از ظرفیت نهادهای مردمی و تخصصی است.
او با اشاره به شرایط و تحولات اخیر اظهار داشت: امروز بهروشنی مشخص شده است که در مواجهه با بحرانها، تنها اتکا به امکانات و تجهیزات کافی نیست، بلکه پشتوانه مردمی، مشروعیت، انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی از مهمترین مؤلفههای عبور موفق از شرایط دشوار به شمار میرود.
رضایی کوچی با قدردانی از خدمات مجموعههای مردمی، بهویژه نیروهای بسیج و مهندسان فعال در این عرصه، افزود: حضور مؤثر نیروهای مردمی و تخصصی در صحنه، نشاندهنده ظرفیت ارزشمندی است که میتواند در شرایط بحرانی، نقشی تعیینکننده در افزایش تابآوری جامعه و ارتقای توان مدیریتی ایفا کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با بیان اینکه تجربه رخدادهای اخیر، لزوم بازنگری در برخی رویکردهای حوزه مدیریت بحران را بیش از پیش نمایان کرده است، تصریح کرد: در حوزه بحران، از مرحله پیشبینی و پیشگیری تا مقابله، کنترل و بازتوانی، باید از همه ظرفیتهای فنی، انسانی و اجتماعی بهصورت همافزا استفاده شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود، ناترازی انرژی را از جمله مسائل مهم و فوری کشور و استان دانست و گفت: این مسئله امروز به یکی از دغدغههای اصلی مدیریت اجرایی تبدیل شده و ضروری است در حوزههای تولید، مصرف، توزیع، صرفهجویی و هوشمندسازی اقدامات هدفمند و مؤثری انجام شود.
او، توسعه نیروگاههای خورشیدی، افزایش بهرهوری، اصلاح الگوی مصرف و استفاده از سیاستهای تشویقی و تنبیهی را از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه برشمرد و افزود: با توجه به اختیارات تفویضشده، در سطح استان فارس امکان برنامهریزی و اجرای بخشی از اقدامات عملی برای کاهش پیامدهای ناترازی انرژی وجود دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس همچنین به موضوع مسکن و نهضت ملی مسکن اشاره کرد و با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی شیوههای اجرایی این حوزه، اظهار داشت: تأمین مالی پروژههای مسکن عمدتاً بر پایه آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی است و در هر نقطهای که زمینه مشارکت مستقیم مردم فراهم شده، میزان همراهی، پایداری و پذیرش اجتماعی نیز افزایش یافته است.
او افزود: در مواردی که دولت بهصورت همزمان در جایگاه کارفرما، مجری و تأمینکننده منابع قرار میگیرد، بهدلیل طولانی شدن فرایندها، افزایش هزینهها و فشارهای تورمی، پروژهها با مسائل و پیچیدگیهای بیشتری مواجه میشوند؛ از اینرو باید از ظرفیت و نقشآفرینی مردم در اجرای طرحهای حوزه مسکن بیش از گذشته بهره گرفت.
رضاییکوچی در ادامه با اشاره به آتشسوزیهای اخیر در عرصههای طبیعی و جنگلی استان، از جمله در کازرون و شیراز، خاطرنشان کرد: بخشی از این حوادث ناشی از عوامل انسانی و بخشی نیز غیرعمدی بوده است، اما آنچه اهمیت دارد، لزوم ارتقای آمادگیها و عبور از شیوههای سنتی در مواجهه با اینگونه حوادث است.
او تأکید کرد: برای حفاظت مؤثر از منابع طبیعی و مدیریت سریع و دقیق بحرانها، لازم است از تجهیزات نوین، روشهای بهروز، هماهنگی بیشتر بین دستگاهی و همچنین ظرفیت مشارکت مردمی به شکل مؤثرتری استفاده شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در پایان، با قدردانی از تلاشهای مجموعههای فکری، تخصصی و اجرایی، ابراز امیدواری کرد که با همافزایی هرچه بیشتر میان دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و مجموعههای تخصصی، زمینه ارتقای کارآمدی مدیریت عمرانی و بحران در استان بیش از پیش فراهم شود.
منبع: استانداری فارس