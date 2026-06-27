باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "عباس حقیقی نیا" اظهار داشت:با تاکید بر اینکه یکی از وظایف مجموعه انتظامی، حفظ جامعه از آسیب‌های فضای مجازی است، فضای مجازی یکی از ابزار‌های جنگ نرم دشمن در تغییر سبک زندگی، فرهنگ، اعتقادات و آداب و رسوم جوامع است که بصیرت و هوشیاری، شرط پیروزی در این جنگ به حساب می‌آید.

وی در ادامه با بیان اینکه در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه فردی در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالب کذب، توهین‌آمیز و موهن کرده و این امر باعث تشویش اذهان عمومی شده است افزود: پلیس با انجام اقدامات فنی، متهم این پرونده را در شهرستان تالش شناسایی کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش از دستگیری متهم پس از هماهنگی قضائی خبر داد و خاطر نشان کرد: متهم ۳۶ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی در پایان با تاکید بر اینکه استفاده نادرست از فضای مجازی، عواقب جبران‌ناپذیری را برای کاربران در پی دارد تصریح کرد: پلیس به صورت مستمر با هدف برخورد قانونی با جرایم و تخلفات، این فضا را رصد می‌کند.