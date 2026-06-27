باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، یک پهپاد اسرائیلی روز شنبه علیرغم توافق چارچوبی که بین لبنان و اسرائیل در واشنگتن حاصل شده بود، به منطقه‌ای در جنوب لبنان حمله کرد.

این خبرگزاری اعلام کرد که این پهپاد تقاطعی را در نزدیکی پارک تفریحی فرح در شهر نبطیه الفوقه در استان نبطیه هدف قرار داده است. هیچ تلفاتی بلافاصله گزارش نشد.

در یک حادثه جداگانه، این خبرگزاری اعلام کرد که نیرو‌های اسرائیلی در حالی که با مسلسل‌های متوسط ​​و سنگین آتش می‌گشودند، به سمت حومه کفر شوبا در منطقه حاصبیا پیشروی کردند.

این حوادث علیرغم توافق چارچوبی که در پایان پنجمین دور مذاکرات تحت حمایت ایالات متحده بین لبنان و اسرائیل در واشنگتن در روز جمعه حاصل شد، رخ داد.

این توافق بر عقب‌نشینی نیرو‌های اسرائیلی از خاک لبنان و استقرار ارتش لبنان در مناطقی که در حال حاضر توسط نیرو‌های اسرائیلی در جنوب لبنان اشغال شده‌اند، متمرکز است.

اسرائیل همچنان بخش‌هایی از جنوب لبنان را اشغال کرده است، برخی از مناطق برای دهه‌ها تحت اشغال بوده و برخی دیگر در طول جنگ ۲۰۲۳-۲۰۲۴ تصرف شده‌اند.

طبق آمار رسمی لبنان، از ۲ مارس ۲۰۲۶، حملات اسرائیل در لبنان منجر به شهادت ۴۲۴۳ نفر، زخمی شدن ۱۲۱۸۶ نفر دیگر و آوارگی بیش از ۱ میلیون نفر شده است.

منبع: آناتولی