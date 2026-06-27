باشگاه خبرنگاران جوان - محور عرفان شیراز در سالهای گذشته همواره یکی از نقاط حساس و مورد توجه در طرحهای شهری و میراثی شیراز بوده است؛ محوری که به دلیل همجواری با حافظیه، باغموزه مشاهیر و محدوده دروازه قرآن، و رسیدن آن به یافت تاریخی هرگونه مداخله عمرانی در آن با دقت و حساسیت ویژه دنبال میشود..
مسعود زارعی، رئیس کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، با اشاره به بررسی پنج دستورکار، از ضرورت بازنگری، تکمیل و پیگیری دقیق برخی موضوعات مهم شهری خبر داد.
به گفته زارعی درباره لایحه «ارائه خدمات به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران» مورد بررسی قرار گرفت. وی با بیان اینکه این موضوع در جلسات پیشین نیز مطرح شده بود، افزود: به دلیل اهمیت موضوع، شهرداری درخواست تمدید دو هفتهای برای بررسی بیشتر، رفع ابهامات و تبدیل آن به یک چارچوب دقیقتر را ارائه کرده است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز در ادامه به دستور دوم، یعنی محور دروازه قرآن و محور عرفان اشاره کرد و گفت گزارشهایی از سوی شهرداری منطقه ۳، منطقه ۲ و حوزه شهرسازی ارائه شده است.
زارعی با تأکید بر حساسیت این موضوع، بهویژه با توجه به بافت تاریخی شیراز و پیشینه مهم محور عرفان، اظهار داشت که این محور باید با نظر کارشناسان مجدداً بررسی و بهروزرسانی شود تا پس از تکمیل، دوباره در کمیسیون مطرح شود.
او درباره دستور سوم نیز گفت لایحه پیشنهادی شهرداری با موضوع «حفاظت و صیانت از آب مورد استفاده در فضای سبز شهری و باغات» مورد بحث قرار گرفت.
زارعی با اشاره به بررسیهای انجامشده در جلسات گذشته، بهویژه درباره باغات قصرالدشت، افزود: به شهرداری یک ماه فرصت داده شد تا با شرکت آب منطقهای هماهنگی لازم را انجام داده و پیشنویس تفاهمنامهای برای صیانت و کنترل این موضوع ارائه کند.
او همچنین از بررسی گزارش جهاد دانشگاهی استان فارس درباره نتایج نظرسنجیها و بازخوردهای ثبتشده در سامانه ۱۳۷ شهرداری خبر داد و گفت نتایج این گزارش در جلسه روز آینده شورا مطرح خواهد شد. او با بیان اینکه این دادهها به تفکیک ۱۱ منطقه شهری ارائه میشود، تأکید کرد: بازخورد شهروندان نقش مهمی در اعتمادسازی، پاسخگویی و تبیین دلایل انجام یا عدم انجام درخواستها دارد.
عضو شورای شهر شیراز به دستور پنجم، یعنی اجرای «پیوست محیطزیستی» اشاره کرد و گفت با وجود گزارش شهرداری از پیشرفت کار، هماهنگی میان معاونت برنامهریزی، سازمان فاوا و معاونت خدمات شهری هنوز کافی نیست.
به گفته زارعی، این موضوع قرار است در جلسه هفته آینده بهعنوان نخستین دستور بررسی شود و با حضور معاونان مربوطه و رئیس سازمان فاوا، سازوکار کنترل آن در سامانه هرچه سریعتر عملیاتی شود.
منبع: شورای شهر شیراز