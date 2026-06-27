با هدف حفاظت از فضای سبز و باغات شیراز، شهرداری موظف شد ظرف یک ماه پیش‌نویس تفاهم‌نامه مشترک با آب منطقه‌ای برای کنترل مصرف منابع آبی را تدوین کند

باشگاه خبرنگاران جوان - محور عرفان شیراز در سال‌های گذشته همواره یکی از نقاط حساس و مورد توجه در طرح‌های شهری و میراثی شیراز بوده است؛ محوری که به دلیل هم‌جواری با حافظیه، باغ‌موزه مشاهیر و محدوده دروازه قرآن، و رسیدن آن به یافت تاریخی هرگونه مداخله عمرانی در آن با دقت و حساسیت ویژه دنبال می‌شود..

مسعود زارعی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، با اشاره به بررسی پنج دستورکار، از ضرورت بازنگری، تکمیل و پیگیری دقیق برخی موضوعات مهم شهری خبر داد.

به گفته زارعی درباره لایحه «ارائه خدمات به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران» مورد بررسی قرار گرفت. وی با بیان اینکه این موضوع در جلسات پیشین نیز مطرح شده بود، افزود: به دلیل اهمیت موضوع، شهرداری درخواست تمدید دو هفته‌ای برای بررسی بیشتر، رفع ابهامات و تبدیل آن به یک چارچوب دقیق‌تر را ارائه کرده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز در ادامه به دستور دوم، یعنی محور دروازه قرآن و محور عرفان اشاره کرد و گفت گزارش‌هایی از سوی شهرداری منطقه ۳، منطقه ۲ و حوزه شهرسازی ارائه شده است.

زارعی با تأکید بر حساسیت این موضوع، به‌ویژه با توجه به بافت تاریخی شیراز و پیشینه مهم محور عرفان، اظهار داشت که این محور باید با نظر کارشناسان مجدداً بررسی و به‌روزرسانی شود تا پس از تکمیل، دوباره در کمیسیون مطرح شود.

او درباره دستور سوم نیز گفت لایحه پیشنهادی شهرداری با موضوع «حفاظت و صیانت از آب مورد استفاده در فضای سبز شهری و باغات» مورد بحث قرار گرفت.

زارعی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در جلسات گذشته، به‌ویژه درباره باغات قصرالدشت، افزود: به شهرداری یک ماه فرصت داده شد تا با شرکت آب منطقه‌ای هماهنگی لازم را انجام داده و پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای برای صیانت و کنترل این موضوع ارائه کند.

او همچنین از بررسی گزارش جهاد دانشگاهی استان فارس درباره نتایج نظرسنجی‌ها و بازخورد‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۳۷ شهرداری خبر داد و گفت نتایج این گزارش در جلسه روز آینده شورا مطرح خواهد شد. او با بیان اینکه این داده‌ها به تفکیک ۱۱ منطقه شهری ارائه می‌شود، تأکید کرد: بازخورد شهروندان نقش مهمی در اعتمادسازی، پاسخگویی و تبیین دلایل انجام یا عدم انجام درخواست‌ها دارد.

عضو شورای شهر شیراز به دستور پنجم، یعنی اجرای «پیوست محیط‌زیستی» اشاره کرد و گفت با وجود گزارش شهرداری از پیشرفت کار، هماهنگی میان معاونت برنامه‌ریزی، سازمان فاوا و معاونت خدمات شهری هنوز کافی نیست.

به گفته زارعی، این موضوع قرار است در جلسه هفته آینده به‌عنوان نخستین دستور بررسی شود و با حضور معاونان مربوطه و رئیس سازمان فاوا، سازوکار کنترل آن در سامانه هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

منبع: شورای شهر شیراز

برچسب ها: شهرداری شیراز ، باغات قصرالدشت شیراز ، شورای شهر شیراز
خبرهای مرتبط
بزرگ‌ترین زیرگذر شرق به غرب شیراز به بهره‌برداری رسید
ترسیم افق ۲۰ ساله شیراز با محوریت جایگاه سومین حرم اهل‌بیت(ع)
مسیر توسعه حرم‌شهر شیراز نباید متوقف شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مرد میانسال در کام چاه سقوط کرد
روزشمار امنیت در فارس؛ از مهار نزاع‌های دسته‌جمعی تا کشف ماینر
توسعه بانک بذر فارس با ورود پنج رقم برتر سیب‌زمینی
تهدید خاموش تابستان بر چهره خرمای کازرون
آغاز برداشت هندوانه آجیلی در مزارع زرین دشت
اجرای ۳۵ پروژه عمرانی و خدماتی در منطقه ۹ شیراز/۸۳۸ میلیارد تومان برای توسعه منطقه
بختگان و طشک زیر چتر سند ملی احیا؛ دانشگاه شیراز محور اجرا
ارتقای جایگاه بین‌المللی شیراز با انتخاب شهردار این کلان‌شهر در متروپلیس
شتاب در فعال‌سازی طرح‌های صنعتی با پایش مستمر در فارس/ ۸۷ طرح صنعتی امسال تعیین تکلیف شد
رفع بیش از ۳ هزار عیب در شبکه برق شیراز
آخرین اخبار
اولتیماتوم یک‌ماهه به شهرداری شیراز برای صیانت از آب باغات قصرالدشت
آتش‌سوزی در جنگل‌های فارس/ لزوم آمادگی مدرن در فارس
رسانه‌ها در خط مقدم اصلاح الگوی مصرف برق/ ۲۵ درجه؛ نسخه ساده صرفه‌جویی برق
ظرفیت‌های بومی فارس با فناوری تقویت می‌شود/توسعه فناورانه در گرو شناخت جغرافیا
راه‌اندازی گسترده ۵۷ ایستگاه پیش‌آگاهی آفات و بیماری‌های گیاهی فارس
توسعه بانک بذر فارس با ورود پنج رقم برتر سیب‌زمینی
روزشمار امنیت در فارس؛ از مهار نزاع‌های دسته‌جمعی تا کشف ماینر
ارتقای جایگاه بین‌المللی شیراز با انتخاب شهردار این کلان‌شهر در متروپلیس
جشنواره تئاتر امسال شکوه هویت ملی در سایه نورانیت شهدا
حمایت از سایت گوزن زرد میانکتل در دستور کار فرمانداری
بختگان و طشک زیر چتر سند ملی احیا؛ دانشگاه شیراز محور اجرا
شتاب در فعال‌سازی طرح‌های صنعتی با پایش مستمر در فارس/ ۸۷ طرح صنعتی امسال تعیین تکلیف شد
تهدید خاموش تابستان بر چهره خرمای کازرون
رفع بیش از ۳ هزار عیب در شبکه برق شیراز
۱۶ هزار واحد مسکن روستایی در فارس بازسازی می‌شود
تعیین تکلیف ۴۲۲۱ هکتار اراضی غیرملی در فارس
اجرای ۳۵ پروژه عمرانی و خدماتی در منطقه ۹ شیراز/۸۳۸ میلیارد تومان برای توسعه منطقه
آغاز برداشت هندوانه آجیلی در مزارع زرین دشت
جهاد کشاورزی فارس به پویش ملی «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» پیوست
واگذاری بیش از ۳۴۲۰ هکتار اراضی ملی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری فارس
فارس به‌دنبال هوشمندسازی نظارت بر توزیع سوخت
انعقاد قرارداد خرید ۱۹۶ واحد مسکن استیجاری ویژه زوج‌های جوان در فارس
مرد میانسال در کام چاه سقوط کرد